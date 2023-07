Rekonštruovaný most pri Margecanoch uzavrú pre skúšku zaťažiteľnosti

Margecany 25. júla (TASR) - Rekonštruovaný most cez Ružín pri Margecanoch v okrese Gelnica bude dočasne neprejazdný od piatka (28. 7.) 17.00 h do soboty (29. 7.) 4.00 h. Dôvodom je skúška zaťažiteľnosti, ktorú je potrebné vykonať pred konečným otvorením mosta. Informoval o tom v utorok Košický samosprávny kraj (KSK).



Na obchádzkovú trasu vodičov upozorní dočasné dopravné značenie. Počas skúšky po moste prejde verejnosť iba na peši, výnimkou bude prejazd záchranných zložiek. V takom prípade bude proces skúšky prerušený.



Rekonštrukcia mosta za obcou Margecany na ceste druhej triedy II/546 považuje predseda KSK Rastislav Trnka za jednu z najväčších v histórii kraja, pričom netradičná bude aj skúška zaťažiteľnosti. "Prvýkrát preveríme parametre zrekonštruovaného mosta v noci. Štyri nákladné vozidlá dokopy s nákladom s hmotnosťou bezmála 130 ton sa budú postupne posúvať po obnovenom moste, aby sme zistili jeho spoľahlivosť," uviedol. Závery zo skúšky pôjdu na posúdenie Okresnému úradu v Spišskej Novej Vsi. Ten následne v zákonnej lehote vydá rozhodnutie, na základe ktorého bude možné most skolaudovať a otvoriť pre verejnosť.



Počas celkovej uzávery bude premávka z cesty II/546 presmerovaná na dočasnú obchádzku, ktorá povedie po ceste II/547 a III/3420 cez obec Kluknava do obce Víťaz. Následne bude vedená po ceste III/3423 do obce Hrabkov a ďalej po ceste III/3465 ku križovatke s cestou II/546. Obísť bude potrebné približne 23 kilometrov v rovnakom rozsahu, ako tomu bolo aj v prípade predošlých uzatvorení mosta. Na nevyhnutný čas bude na parkovisku pri kostole zriadená autobusová zastávka, informoval KSK.



Kraj začal s rekonštrukciou mosta v júni 2022 z dôvodu poškodenia nosnej konštrukcie. Rekonštrukciu realizuje zo svojho rozpočtu v sume približne 2,1 milióna eur.