Rezervačný systém Košického kraja umožní ubytovať utečencov v súkromí

Košice 22. marca (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) rozšíril rezervačný systém na ubytovanie ukrajinských utečencov aj o ubytovanie v súkromí. Doposiaľ mohli dobrovoľníci ponúkať vojnovým utečencom dočasný pobyt len v niektorom z 25 zariadení núdzového bývania, ktoré zriadil kraj.



Každý, kto chce vojnovým utečencom ponúknuť dočasné ubytovanie vo svojej nehnuteľnosti, môže registrovať svoje kapacity prostredníctvom formulára na webstránke ukrajinaksk.sk, informoval v utorok samosprávny kraj. Týka sa to aj súkromných osôb a podnikateľov.



"V tomto formulári je potrebné uviesť lokalitu, v ktorej sa ponúkané ubytovanie nachádza, lôžkovú kapacitu nehnuteľnosti, prípadne špecifickú možnosť ubytovania ľudí so zdravotným postihnutím, zvieraťom, ľudí s autom či dokonca viac rodín naraz. Keďže chceme garantovať serióznosť ponúk, aktuálne nastavujeme overovací proces, aby bola zaručená ich spoľahlivosť," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Po tom, čo záujemca prihlási do systému svoje ubytovanie, poverený personál preverí vlastníctvo nehnuteľnosti na katastri. Následne priamo v teréne preverí aj podmienky ubytovania a dohodne podrobnosti, napríklad, či pôjde o krátkodobé alebo dlhodobé ubytovanie. Každý, kto prejaví záujem ubytovať utečencov a zaregistruje svoju nehnuteľnosť, dostane podľa kraja spätnú väzbu do 48 hodín.



Do rezervačného systému majú prístup dobrovoľníci, ktorí pracujú s ľuďmi prichádzajúcimi z Ukrajiny. Priamo na hraniciach, v hotspotoch či infopointoch dokážu vojnovým utečencom vytvoriť on-line rezerváciu v niektorom zo zariadení núdzového bývania.



Podľa predsedníčky Dobrovoľníckeho centra Košického kraja (DCKK) Miroslavy Langerovej nový rezervačný systém spustený v polovici marca dobrovoľníkom výrazne uľahčil prácu. "Predtým nám trvalo vybaviť jednu ukrajinskú rodinu minimálne 15 minút, kým dobrovoľník obtelefonoval ubytovacie zariadenia, no teraz je to vlastne iba jeden klik. Zatiaľ všetko funguje v poriadku, nikto sa nám nevrátil, že by sa neubytoval. Na každej rodine vieme takto ušetriť približne 14 minút, ktoré vieme venovať ďalším ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc," uviedla.



K utorku prevádzkoval KSK núdzové ubytovanie v 25 stredoškolských internátoch, turistických ubytovniach, telocvičniach stredných škôl či v priestoroch školy v prírode. Aktuálne je k dispozícii kapacita viac ako 1286 miest. Od 5. marca prenocovalo v krajských zariadeniach núdzového bývania spolu 3159 ľudí.