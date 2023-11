Dočasným riadením Správy ciest Košického kraja je poverený Peter Vaľko

Košice 13. novembra (TASR) - Dočasným riadením Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) je od pondelka poverený doterajší riaditeľ prevádzkového úseku Peter Vaľko. "Stalo sa tak v súvislosti s prebiehajúcimi procesmi orgánov činných v trestnom konaní v procese zadržania generálneho riaditeľa SC KSK," informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



Vaľko bude na čele správy ciest do odvolania. Vzhľadom na okolnosti sa podľa hovorkyne tiež zintenzívni spolupráca Správy ciest KSK s oddelením dopravy KSK.



"Úrad KSK k samotnému obvineniu generálneho riaditeľa nemá žiadne ďalšie relevantné informácie. Takisto nevstupuje do procesov orgánov činných v trestnom konaní, a preto sa k medializovanému procesu nateraz nebude vyjadrovať. Pre úrad je prioritou zabezpečiť riadny chod SC KSK," uviedla Strojná.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok (9. 11.) obvinila a zadržala generálneho riaditeľa SC KSK Antona T. a ďalšiu osobu z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spáchaného formou spolupáchateľstva. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) cez víkend vzal Antona T. do väzby, a to pre obavy z možného ovplyvňovania svedkov a obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Anton T. bol obvinený aj v kauze nákupu bezdotykových teplomerov.