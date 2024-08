Košický kraj rozdelí 200.000 eur na verejnoprospešné projekty

Košice 30. augusta (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlásil ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na verejnoprospešné projekty. Vyčlenených je na to celkovo 200.000 eur, žiadosti je možné podávať do 13. septembra.



Výška podpory pre jednu úspešnú žiadosť sa pohybuje od 500 do 10.000 eur, pričom projekt musí byť ukončený do 15. novembra, informoval KSK. Dotácia predstavuje maximálne 90 percent celkových oprávnených výdavkov projektu.



Oblasti podpory sa môžu týkať regionálneho rozvoja, životného prostredia, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva, vzdelávania, vedy a výskumu aj ľudských práv a slobôd. O individuálnu dotáciu môže požiadať právnická aj fyzická osoba - podnikateľ so sídlom alebo trvalým pobytom na území kraja alebo tam vykonáva činnosť či poskytuje služby.



"Vďaka individuálnym dotáciám dokáže župa podporiť aj zdanlivo menšie zámery, akými sú obnova miestnych kaplniek, realizácia vegetačných striech, usporiadanie športových podujatí, osvetové programy pre seniorov či mladých ľudí, ale aj smart riešenia v kultúre," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Bližšie informácie týkajúce sa výzvy nájdu záujemcovia na webe kraja.