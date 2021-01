Košický samosprávny kraj rozdelí tento rok cez dotácie najvyššiu sumu

Košice 13. januára (TASR) - Na dotácie pre žiadateľov z oblasti kultúry, regionálneho rozvoja, športu, mládeže, ale aj sociálnej oblasti je v tohtoročnom rozpočte Košického samosprávneho kraja (KSK) vyčlenených 600.000 eur. Podľa krajskej samosprávy ide o dosiaľ najvyššiu sumu, ktorou podporí verejnoprospešné projekty predložené právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi.



Od nového roka sa zároveň mení systém prideľovania dotácií. Po novom bude fungovať na základe vyhlasovaných výziev, žiadosti bude hodnotiť dotačná komisia, pričom všetky hodnotenia bude Úrad KSK zverejňovať. V minulosti sa mohli o granty uchádzať žiadatelia bez ohľadu na charakter projektu.



Zmeny vo všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní dotácií schválilo krajské zastupiteľstvo na decembrovom zasadnutí. "Tento systém prideľovania finančnej podpory sa nám už v minulosti osvedčil pri dotačnom programe pre cestovný ruch Terra Incognita. Vďaka tomu sme napríklad mohli vytvoriť špeciálnu výzvu pre organizátorov podujatí, ktoré museli byť pre pandémiu zrušené. Nový a prehľadnejší systém prideľovania dotácií nám odporúčala zaviesť aj Transparency International Slovensko," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. V budúcnosti chce kraj do rozhodovacieho procesu zapojiť aj verejnosť.



V rokoch 2016 - 2018 schválilo krajské zastupiteľstvo na dotácie každoročne po 300.000 eur, v roku 2019 to bolo 400.000 eur. "Vlani nám spôsobila nečakané škrty v rozpočte pandémia, pre ktorú sa rozpočtovými opatreniami znížila celková suma určená na dotácie na takmer 257.000 eur. Preto som rád, že na rok 2021 sa nám podarilo vyčleniť historicky najvyššiu sumu, až 600.000 eur," dodal Trnka.



V rámci dotácií KSK vyčlenil v rozpočte na tento rok ďalších viac ako 632.000 eur na podporu projektov v cestovnom ruchu v dotačnom programe Terra Incognita, ktorého sprostredkovateľom je Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Cez špecifickú výzvu tak kraj podporí aj také podujatia, ktoré sa o príspevok uchádzali a uspeli vo výzve 2020, no z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa nemohli uskutočniť.