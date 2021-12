Rozvoj turizmu má podporiť spoločnosť založená Košickým krajom

Košice 17. decembra (TASR) - Na účely rozvoja a podpory cestovného ruchu bude slúžiť nová obchodná spoločnosť založená Košickým samosprávnym krajom (KSK) s názvom Správa infraštruktúry cestovného ruchu. Zastupiteľstvo KSK to schválilo na pondelkovom (13. 12.) zasadnutí.



Potreba vzniku spoločnosti podľa kraja vyplynula v súvislosti so súčasnými investičnými aktivitami a plánovanými investičnými zámermi. Ide o zabezpečenie prevádzkových procesov v projektoch, ako sú Turzovské a Sobranecké kúpele, zároveň má byť nástrojom podpory regionálneho rozvoja a udržateľnosti služieb v oblasti cestovného ruchu.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku ide o pomoc pri zatraktívnení zaujímavých lokalít v regiónoch. "Samotné mestá či obce nás žiadajú o podporu na rôzne aktivity v rámci cestovného ruchu, avšak vo väčšine prípadov ide o rovnaké požiadavky. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli založiť túto spoločnosť, ktorá im bude poskytovať krajom zakúpené zariadenie, ako napríklad kanoe, elektrobicykle, cykloprístrešky či kolobežky a ďalšie. Malo by ísť o trvale udržateľnú investíciu, čo znamená, že ak sa zariadenie opotrebuje, dokážeme ihneď zakúpiť nové," uviedol Trnka.



Spoločnosť bude zabezpečovať starostlivosť o hnuteľný a nehnuteľný majetok KSK, na starosti bude mať kompletnú správu objektov na prevádzkovanie prístavísk, projekt Krajské prístavy vrátane požičiavania kajakov a príslušenstva. Zabezpečiť má aj kompletnú správu prenájmu a údržby bicyklov v rámci podpory cestovného ruchu po technickej a organizačnej stránke, ako aj ďalšie činnosti.