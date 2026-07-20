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Košický kraj s partnermi podpísali memorandum pre rozvoj Medzibodrožia

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Na snímke za mikrofónom Rastislav Trnka. Foto: TASR - Roman Hanc

Predseda Združenia pre Medzibodrožie a primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky zdôraznil, že memorandum predstavuje prirodzené pokračovanie dlhodobej spolupráce.

Autor TASR
Košice 20. júla (TASR) - Memorandum o spoločnom postupe pre rozvoj Medzibodrožia podpísali Košický samosprávny kraj (KSK), Združenie pre Medzibodrožie, mesto Kráľovský Chlmec a 16 samospráv. Vytvára to rámec pre koordinovanú realizáciu projektov v oblasti dopravy, cestovného ruchu, investícií, kultúrneho dedičstva, cezhraničnej spolupráce či podpory miestneho podnikania. Informoval o tom v pondelok KSK.

Memorandum nadväzuje na doterajšiu spoluprácu partnerov. Jeho cieľom je koordinovať rozvoj regiónu na juhu Trebišovského okresu tak, aby jednotlivé investície vytvárali jeden funkčný celok a prinášali dlhodobý prínos pre jeho obyvateľov. Jednou z hlavných priorít podľa kraja je rozvoj destinácie Krajina troch riek, ktorá prepája prírodné bohatstvo Bodrogu, Latorice a Tisy s rozvojom vodnej turistiky, cyklotrás, vinohradníctva, gastronómie, kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce. Ambíciou partnerov je vytvoriť modernú turistickú destináciu s významným prínosom pre miestnu ekonomiku aj kvalitu života obyvateľov regiónu.

Rozvoj Medzibodrožia sa nezačína podpisom memoranda. Ten je výsledkom niekoľkoročnej spoločnej práce a zároveň štartom realizačnej fázy projektov, ktoré sme spolu pripravovali. Dnes už nehovoríme o víziách, ale o konkrétnych projektoch, ktoré chceme spoločne uskutočniť,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Snahou je podľa neho pripravovať rozvojové priority spoločne, s rešpektom k potrebám regiónu aj k jeho kultúrnej a jazykovej rozmanitosti.

Predseda Združenia pre Medzibodrožie a primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky zdôraznil, že memorandum predstavuje prirodzené pokračovanie dlhodobej spolupráce. „V uplynulých rokoch sa ukázalo, že keď kraj, samosprávy a miestni partneri spolupracujú, dokážeme pripraviť kvalitné projekty s reálnym prínosom pre región. Memorandum vytvára stabilný rámec na ich spoločnú realizáciu,“ uviedol.

Memorandum podľa KSK potvrdzuje spoločný záväzok partnerov rozvíjať Medzibodrožie ako moderný, otvorený a konkurencieschopný región založený na spolupráci, rešpekte ku kultúrnej rozmanitosti a efektívnom využívaní jeho jedinečného prírodného a hospodárskeho potenciálu. Jeho napĺňanie bude pokračovať prostredníctvom spoločných projektových tímov, pravidelných pracovných stretnutí a koordinovaného presadzovania rozvojových priorít na regionálnej, národnej aj európskej úrovni.
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