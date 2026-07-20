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Košický kraj s partnermi podpísali memorandum pre rozvoj Medzibodrožia
Predseda Združenia pre Medzibodrožie a primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky zdôraznil, že memorandum predstavuje prirodzené pokračovanie dlhodobej spolupráce.
Autor TASR
Košice 20. júla (TASR) - Memorandum o spoločnom postupe pre rozvoj Medzibodrožia podpísali Košický samosprávny kraj (KSK), Združenie pre Medzibodrožie, mesto Kráľovský Chlmec a 16 samospráv. Vytvára to rámec pre koordinovanú realizáciu projektov v oblasti dopravy, cestovného ruchu, investícií, kultúrneho dedičstva, cezhraničnej spolupráce či podpory miestneho podnikania. Informoval o tom v pondelok KSK.
Memorandum nadväzuje na doterajšiu spoluprácu partnerov. Jeho cieľom je koordinovať rozvoj regiónu na juhu Trebišovského okresu tak, aby jednotlivé investície vytvárali jeden funkčný celok a prinášali dlhodobý prínos pre jeho obyvateľov. Jednou z hlavných priorít podľa kraja je rozvoj destinácie Krajina troch riek, ktorá prepája prírodné bohatstvo Bodrogu, Latorice a Tisy s rozvojom vodnej turistiky, cyklotrás, vinohradníctva, gastronómie, kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce. Ambíciou partnerov je vytvoriť modernú turistickú destináciu s významným prínosom pre miestnu ekonomiku aj kvalitu života obyvateľov regiónu.
„Rozvoj Medzibodrožia sa nezačína podpisom memoranda. Ten je výsledkom niekoľkoročnej spoločnej práce a zároveň štartom realizačnej fázy projektov, ktoré sme spolu pripravovali. Dnes už nehovoríme o víziách, ale o konkrétnych projektoch, ktoré chceme spoločne uskutočniť,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Snahou je podľa neho pripravovať rozvojové priority spoločne, s rešpektom k potrebám regiónu aj k jeho kultúrnej a jazykovej rozmanitosti.
Predseda Združenia pre Medzibodrožie a primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky zdôraznil, že memorandum predstavuje prirodzené pokračovanie dlhodobej spolupráce. „V uplynulých rokoch sa ukázalo, že keď kraj, samosprávy a miestni partneri spolupracujú, dokážeme pripraviť kvalitné projekty s reálnym prínosom pre región. Memorandum vytvára stabilný rámec na ich spoločnú realizáciu,“ uviedol.
Memorandum podľa KSK potvrdzuje spoločný záväzok partnerov rozvíjať Medzibodrožie ako moderný, otvorený a konkurencieschopný región založený na spolupráci, rešpekte ku kultúrnej rozmanitosti a efektívnom využívaní jeho jedinečného prírodného a hospodárskeho potenciálu. Jeho napĺňanie bude pokračovať prostredníctvom spoločných projektových tímov, pravidelných pracovných stretnutí a koordinovaného presadzovania rozvojových priorít na regionálnej, národnej aj európskej úrovni.
Memorandum nadväzuje na doterajšiu spoluprácu partnerov. Jeho cieľom je koordinovať rozvoj regiónu na juhu Trebišovského okresu tak, aby jednotlivé investície vytvárali jeden funkčný celok a prinášali dlhodobý prínos pre jeho obyvateľov. Jednou z hlavných priorít podľa kraja je rozvoj destinácie Krajina troch riek, ktorá prepája prírodné bohatstvo Bodrogu, Latorice a Tisy s rozvojom vodnej turistiky, cyklotrás, vinohradníctva, gastronómie, kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce. Ambíciou partnerov je vytvoriť modernú turistickú destináciu s významným prínosom pre miestnu ekonomiku aj kvalitu života obyvateľov regiónu.
„Rozvoj Medzibodrožia sa nezačína podpisom memoranda. Ten je výsledkom niekoľkoročnej spoločnej práce a zároveň štartom realizačnej fázy projektov, ktoré sme spolu pripravovali. Dnes už nehovoríme o víziách, ale o konkrétnych projektoch, ktoré chceme spoločne uskutočniť,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Snahou je podľa neho pripravovať rozvojové priority spoločne, s rešpektom k potrebám regiónu aj k jeho kultúrnej a jazykovej rozmanitosti.
Predseda Združenia pre Medzibodrožie a primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky zdôraznil, že memorandum predstavuje prirodzené pokračovanie dlhodobej spolupráce. „V uplynulých rokoch sa ukázalo, že keď kraj, samosprávy a miestni partneri spolupracujú, dokážeme pripraviť kvalitné projekty s reálnym prínosom pre región. Memorandum vytvára stabilný rámec na ich spoločnú realizáciu,“ uviedol.
Memorandum podľa KSK potvrdzuje spoločný záväzok partnerov rozvíjať Medzibodrožie ako moderný, otvorený a konkurencieschopný región založený na spolupráci, rešpekte ku kultúrnej rozmanitosti a efektívnom využívaní jeho jedinečného prírodného a hospodárskeho potenciálu. Jeho napĺňanie bude pokračovať prostredníctvom spoločných projektových tímov, pravidelných pracovných stretnutí a koordinovaného presadzovania rozvojových priorít na regionálnej, národnej aj európskej úrovni.