KSK: S podporou krajskej nadácie si letný tábor užilo 84 detí

Košice 15. augusta (TASR) - Nadácia Košického samosprávneho kraja (KSK) umožnila účasť na tohtoročných letných táboroch 84 deťom z rodín, ktoré by si ich inak nemohli dovoliť. Celková hodnota darovaných táborov je 7328 eur, informoval o tom v pondelok KSK na svojej webstránke.



Krajská nadácia sa snaží rôznymi aktivitami dlhodobo a systematicky podporovať deti zo sociálne slabšieho prostredia. Letné tábory pre deti vo veku žiakov základných škôl v júli a auguste pripravili organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.



"Dokopy 18 organizácií nachystalo 36 turnusov táborov, no prázdninujúcich z krajskej nadácie najviac oslovil župný športový tábor. Aj to je jeden z dôvodov, prečo má naša nadácia zmysel. Prostredníctvom nej podporujeme, aby mali aj deti zo sociálne slabších rodín rovnakú štartovaciu čiaru na rozvoj svojich vedomostí a zručností," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Leto odštartoval tábor Harry Potter a bodku za prázdninami dajú posledné turnusy športovo-zábavného KSK Campu, tábora Knihovníček, ktorý realizuje Zemplínska knižnica v Trebišove, ako aj IT Tábora, ktorý realizuje Gymnázium P. Horova v Michalovciach. Na letných táboroch sa zúčastnilo aj sedem ukrajinských detí, informoval ďalej kraj.



"Projekt táborov sme v tomto roku odštartovali pilotne, no môžeme skonštatovať, že sa medzi rodičmi aj deťmi ujal, preto chceme túto aktivitu rozhýbať aj budúci rok," konštatoval Trnka.