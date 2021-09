Košický kraj sa snaží o autorizáciu pre váženie vozidiel

Košice 24. septembra (TASR) - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo prisľúbil maximálnu odbornú súčinnosť pri vybavení žiadosti Košického samosprávneho kraja (KSK) tak, aby jeho správa ciest mohla vo vlastnej réžii realizovať meranie hmotnosti a náprav vozidiel. Úrad KSK o tom informoval na základe stretnutia predsedu kraja Rastislava Trnku s predsedníčkou ÚNMS SR Katarínou Surmíkovou Tatranskou.



Cieľom stretnutia tento týždeň bolo prerokovanie podania novej žiadosti KSK o autorizáciu na výkon úradného merania celkovej hmotnosti a náprav cestných vozidiel. Trnka v tejto súvislosti pripomína, že KSK vlastní 660 mostov, z toho 160 je v najhorších troch stupňoch stavebno-technického stavu a vyžadujú si opravu.



"Pod zlý stav mostov v našom kraji sa podpísalo to, že v minulosti sa zanedbávala ich údržba, ako aj fakt, že po krajských cestách a mostoch prechádzajú neúmerne preťažené vozidlá. Aj preto sme zakúpili váhy potrebné na meranie hmotnosti a náprav najmä nákladných áut a začali pracovať na získaní autorizácie. Teší ma, že v tejto našej snahe bude nápomocný Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, ktorý vydáva rozhodnutie o autorizácii," uviedol. Realizácia úradného merania hmotnosti vozidiel by podľa neho pomohla zefektívniť údržbu a opravy mostov v kraji.



Správa ciest KSK zakúpila váhy potrebné na výkon úradného merania celkovej hmotnosti a náprav vozidiel v roku 2018, kedy podala prvú žiadosť o získanie autorizácie. Okrem toho realizovala opatrenia tak, aby boli splnené podmienky, ktoré určuje zákon o metrológii. Zakúpené váhy odvtedy používala pre interné účely, teda na realizáciu záťažových skúšok za účelom prípravy rekonštrukcií mostov, kontrolu dodávateľov, či prípravu projektových dokumentácií. Nebolo však nimi možné realizovať váženie kamiónov na cestách.



"Legislatíva je nastavená momentálne ešte stále tak, že to nie je pre správcu komunikácie procesne jednoduché, musíme sa napríklad koordinovať s dopravnou políciou. Teší ma preto, že v tomto smere si ministerstvo dopravy osvojilo našu agendu a začalo pracovať na zmene legislatívy, čo by malo zefektívniť celý proces. Zároveň som rád, že s predsedníčkou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo sme v rámci rokovaní našli zhodu a pri získaní autorizácie už nebudú kladené prekážky, ktoré vznikali za bývalých vedení ÚNMS a Správy ciest KSK," dodal Trnka.