Situácia v zariadení Arcus sa zlepšuje, pribúdajú vyliečení klienti

Košice 4. februára (TASR) – Situácia v Špecializovanom zariadení a zariadení pre seniorov Arcus v Košiciach zasiahnutom novým koronavírusom sa po viac ako dvoch týždňoch zlepšuje. Kým v pondelok 1. februára bol počet nakazených 110, k štvrtku má ochorenie COVID-19 66 klientov, čo je približne tretina z celkového počtu. V nemocnici je aktuálne deväť klientov. Informoval o tom Úrad KSK.



"Tieto čísla nám dávajú dobrú spätnú väzbu na účinnosť opatrení, ktoré boli v rámci krízového riadenia prijaté v zariadení. Vďaka viacnásobnému PCR testovaniu sa podarilo včas identifikovať pozitívnych a izolovať ich od zdravých klientov. Ťažšie stavy sme mohli stabilizovať vďaka tomu, že sme urgentne zabezpečili kyslíkové prístroje a novo registrované lieky. Napriek tomu, že po vypuknutí nákazy bol problém zabezpečiť lekára, krízové riadenie to dokázalo v krátkom čase," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



V zariadení sa zastavil prudký nárast nových prípadov nákazy. Za uplynulé tri dni pribudlo jedno úmrtie, celkovo tak zomrelo 29 klientov s COVID-19. Z ochorenia sa už vyliečilo 43 klientov. Do práce sa po chorobe postupne vracajú zamestnanci, stále je však potrebná externá personálna výpomoc. O klientov sa v súčasnosti starajú aj zdravotníci a ošetrovatelia z Domova sociálnych služieb (DSS) Via Lux z košickej Barce, DSS Lumen z Trebišova aj pracovníci z humanitárnej organizácie ADRA. V zariadení sa striedajú v sedemdňových turnusoch, zostávajú tam 24 hodín denne.



"V súčasnosti sú klienti izolovaní v rámci šiestich poschodí zariadenia. Nakoľko postupne pribúdajú vyliečení, časť zariadenia budeme môcť reprofilizovať tak, aby na samostatnom poschodí boli iba negatívni klienti. Presuny budeme posudzovať veľmi individuálne, nakoľko mnohí z klientov majú aj ďalšie ochorenia a ich pohyb je obmedzený," dodal poverený riaditeľ zariadenia Vojtech Hintoš.



Stav klientov si môžu rodinní príbuzní v pracovných dňoch preveriť na infolinke 0910-624-826. Zároveň personál zariadenia podľa KSK aktívne kontaktuje príbuzných klientov s najťažším stavom.



Koronavírus vypukol v zariadení v polovici januára. Odvtedy zomrelo 29 klientov s COVID-19, čo je viac ako vo zvyšných 12 krajských zariadeniach sociálnych služieb za celú pandémiu. V Arcuse bolo pôvodne plánované očkovanie klientov aj zamestnancov. Pre vysoký výskyt ochorenia bola vakcinácia odložená. Doposiaľ nebol zaočkovaný žiaden klient tohto zariadenia.