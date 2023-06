Spišské divadlo zmodernizuje divadelnú techniku za vyše 200.000 eur

Spišská Nová Ves 15. júna (TASR) - Spišské divadlo (SD) nakúpi nové technické zariadenia takmer za 205.000 eur vďaka projektu Modernizácia divadelnej techniky. Z prostriedkov zrekonštruujú divadelné pódium, obnovia svetelnú techniku či inšpicientský komunikačný systém. Informoval o tom Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK).



Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) získalo divadlo nenávratný finančný príspevok vo výške 193.000 eur, zvyšok predstavuje spolufinancovanie.



V rámci celého divadla nainštalujú nový inšpicientský komunikačný systém na digitálnej báze, ktorý zabezpečí presnú komunikáciu medzi technickými, riadiacimi a hereckými zložkami. Ten doterajší pochádza z 80. rokov 20. storočia a jeho funkčnosť zlyhávala. Do hlavnej sály a Štúdia Spišského divadla pribudne osvetľovacia technika a riadenie osvetlenia. "Projekt nám umožní modernizáciu svetelnej techniky, riadenia osvetlenia v hlavnej sále, komunikačného a konštrukčného systému a rekonštrukciu divadelného pódia v Štúdiu SD. Nezanedbateľné je, že všetky navrhované svetelné technológie využívajú technológiu na báze LED, čo výrazne ovplyvní spotrebu energie, životnosť zdrojov a variabilnejšiu funkčnosť," priblížil riaditeľ Spišského divadla Radovan Michalov.



V suterénnom Štúdiu SD nainštalujú závesný konštrukčný systém s možnosťou rozmiestňovať svetelnú, projekčnú, televíznu, kamerovú techniku. Umožní to využívať priestor multifunkčne a aj ako nahrávacie televízne štúdio. Časť finančných prostriedkov je vyčlenená na rekonštrukciu 40-ročných sociálnych zariadení.



KSK ďalej oznámil, že stavebné činnosti sa začnú koncom júna a ich realizácia prebehne najmä počas letných mesiacov, v období divadelných prázdnin. Stavebné práce by mali byť ukončené do začiatku novej divadelnej sezóny, celkové ukončenie projektu je naplánované na koniec roka.



Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi je profesionálne jednosúborové činoherné divadlo s 15-členným umeleckým súborom. "Spišské divadlo v poslednom období výrazne napreduje - redizajn loga, príchod nového umeleckého šéfa a tentoraz sa divadlu podarilo získať prostriedky na nákup novej divadelnej techniky. Vzhľadom na súčasné potreby a smerovanie moderného profesionálneho divadla bol jej doterajší stav značne dlhodobo poddimenzovaný," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.