Správa ciest Košického kraja tvrdí, že je pripravená na zimnú údržbu

Košice 31. októbra (TASR) - Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) od stredy (1. 11.) začína zimnú údržbu. Potrvá do konca marca budúceho roka. Nepretržitú pohotovosť bude zabezpečovať z piatich dispečerských pracovísk umiestnených vo svojich strediskách. Nachádzajú sa v okresoch Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že počasie budú monitorovať prostredníctvom viac ako 100 meteostaníc.



"V rámci prípravy na výkon zimnej údržby ciest sme vybudovali aj nový sklad soli na cestmajsterskom obvode v Mníšku nad Hnilcom. Sklady SC KSK sú zásobené chemickým posypovým materiálom, teda soľou, v objeme približne 10.000 ton a ďalších 2000 ton soli má pripravených na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Túto sezónu bude SC KSK vypomáhať so zabezpečením výkonu údržby ciest kompletná flotila nových prenajatých mechanizmov, a to 13 nákladných posypových vozidiel 4x4, deväť nákladných posypových vozidiel 6x6, 29 traktorov s prídavnými zariadeniami (snehové radlice, snehové frézy), desať teleskopických nakladačov zabezpečujúcich nakládku posypových vozidiel materiálom, respektíve prekládku snehu v prípade potreby, a dva univerzálne stroje s posypovou nadstavbou a čelnou radlicou.



SC KSK sa stará o zjazdnosť takmer 2200 kilometrov ciest, z toho je 1914 kilometrov ciest II. a III. triedy. "Na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou sa stará aj o 284 kilometrov rýchlostných ciest a ciest I. triedy vrátane cesty I/16 horský prechod Soroška, I/67 cez Dobšinský kopec a taktiež cesty I/19 cez horský prechod Dargov a iné," dodáva kraj s tým, že online zábery z horských priechodov môžu vodiči sledovať na webe www.scksk.sk v sekcii Cestná sieť KSK - Meteostanice.