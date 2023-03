Košická správa ciest začína stavebnú sezónu, cez rok obnovia 23 mostov

Košice 21. marca (TASR) – Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) aktuálne začína stavebnú sezónu na cestách a mostoch. Tento rok kraj počíta s ukončením rekonštrukcie 23 mostov.



"Budeme doťahovať najmä projekty, ktoré vlani neboli ukončené. To znamená, že, ak sme začali rekonštruovať most, práce sa v roku 2023 nezastavia a projekt dotiahneme do konca," informoval predseda kraja Rastislav Trnka.



S novými investíciami však nemožno rátať, keďže na tento účel majú slúžiť len dve percentá z krajského rozpočtu. Kraj poukazuje na obmedzené zdroje, najmä z dôvodu schválenia vyššieho daňového bonusu a s tým spojeným výpadkom dane z príjmov pre samosprávu. "Namiesto toho budeme využívať prostriedky z eurofondov a Európskej investičnej banky. Európske peniaze sú však najpomalšie peniaze, teda sprocesovanie projektov cez ne nie je také pohotové ako pri projektoch z nášho rozpočtu," uviedol Trnka.



Krajská správa ciest aktuálne eviduje desať mostov v havarijnom stave. "Na jednom sú v súčasnej dobe práce ukončené a prebieha preberacie konanie. Na štyroch ďalších prebiehajú stavebné práce a na jednom máme vysúťaženého zhotoviteľa, ktorý už podal žiadosť o stavebné povolenie. V príprave sú tri projektové dokumentácie a na posledný most pripravujeme podklady pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie," konštatoval riaditeľ investično-technického úseku Správy ciest KSK Matej Pindroch. Dodal, že vo veľmi zlom stavebno-technickom stave je v súčasnosti 174 mostov, na 16 z nich pripravujú projektové dokumentácie.