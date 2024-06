Sprejazdnili rekonštruovaný most pri Vojanoch v jednom jazdnom pruhu

Vojany 14. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) sprejazdnil v piatok most cez kanál pred obcou Vojany v okrese Michalovce. Prejazd je možný pre vozidlá do 22 ton striedavo v jednom jazdnom pruhu. Doprava je regulovaná svetelnou signalizáciou.



Krajská samospráva informovala, že v uplynulých týždňoch na moste pracovali na podopretí nosníkov, vďaka ktorým bola časť nosnej konštrukcie zosilnená pre bezpečný prejazd. Most sprejazdnili po statickej kontrole a vydaní všetkých príslušných povolení.



"Rekonštrukcia tohto mosta bude prebiehať viac než rok. Nechceli sme, aby počas celej doby bol úsek úplne uzavretý a všetka doprava vedená po obchádzkových trasách. Preto sme sa snažili nájsť také riešenie, aby bol prejazd možný aj počas rekonštrukcie," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Práce na podopretí nosníkov si z krajského rozpočtu podľa neho vyžiadali viac ako 310.000 eur. Vzhľadom na stavebné práce vodiči musia rešpektovať dopravné obmedzenia.



Maximálna povolená rýchlosť na moste je znížená na 10 kilometrov za hodinu. Pre ťažké vozidlá nad 22 ton platí naďalej obchádzková trasa, ktorá vedie po cestách II/555, II/554 a I/19, teda cez obce Stretava, Palín, Oborín alebo Trhovište.



Po prácach na podopretí nosníkov začal zhotoviteľ s komplexnou rekonštrukciou mosta. Aktuálne sú odstránené nosníky a časti poškodenej nosnej konštrukcie. "Nasledovať bude sanácia spodnej stavby mosta a rekonštrukcia opôr. Práce budú prebiehať v dvoch etapách po poloviciach tak, aby bol možný prejazd vozidiel vždy v jednom jazdnom pruhu," oznámil KSK. Pôvodné nosníky nahradia nové železobetónové. Súčasťou prác bude tiež osadenie nových bezpečnostných zariadení, zábradlí a zvodidiel. Zrekonštruovaný bude aj priľahlý úsek vozovky v celkovej dĺžke približne 200 metrov.



Most z roku 1963 má dĺžku premostenia 57 metrov, postavený bol z nosníkov typu Vloššák. Pre havarijný stav ho vlani v novembri úplne uzavreli. Komplexná rekonštrukcia mosta bude stáť viac ako 2,1 milióna eur. Práce financuje kraj zo svojho rozpočtu, podľa zmluvy so zhotoviteľom by mali trvať do júla 2025.