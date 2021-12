Po novom moste nad Hornádom pri Kysaku môžu premávať autá

Kysak 22. decembra (TASR) – Novopostavený most nad riekou Hornád medzi obcami Kysak a Veľká Lodina v okrese Košice-okolie v stredu predpoludním sprejazdnili. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú pre Košický samosprávny kraj (KSK) viac ako dva milióny eur, s výstavbou sa začalo v máji tohto roka.Pôvodný most tam pre havarijný stav uzavreli vlani v auguste, pričom v októbri toho roku došlo k jeho zrúteniu do rieky. Most je aktuálne pre motoristov v dočasnom užívaní.Výstavbu skomplikovali podľa KSK zistené pochybenia pri stavbe pôvodného mosta v období socializmu, keď jeho stredová podpera pod hladinou rieky nebola založená na betónovom základe. Posunulo to harmonogram rekonštrukcie a zvýšilo pôvodný rozpočet takmer o 260.000 eur.povedal predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že nový most je širší, vyšší a s vyššou nosnosťou ako pôvodný most a vydrží aj storočnú vodu.Dodávateľom stavby je spoločnosť Váhostav – SK, zmluvný termín na dokončenie projektu vrátane všetkých kolaudačných konaní je 29. apríla 2022. Motoristi museli dosiaľ využívať ako obchádzku takmer trojkilometrový úsek popri Hornáde medzi osadou Sopotnica za Kysakom a Veľkou Lodinou.