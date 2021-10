Košický kraj otvára očkovanie treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu

Košice 19. októbra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začína očkovať treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Vo veľkokapacitnom krajskom očkovacom centre na Ostrovského ulici v Košiciach by ju malo v nedeľu 24. októbra dostať prvých 1100 východniarov. Informoval o tom v utorok Úrad KSK.



V závislosti od záujmu obyvateľov je kraj pripravený vyhradiť na očkovanie tretími dávkami aj ďalšie termíny a rozšíriť službu do ďalších miest kraja. Cez korona.gov.sk sa na tretiu dávku môžu do čakárne registrovať ľudia s potlačenou, poškodenou alebo oslabenou imunitou. Ide napríklad o pacientov s onkologickým ochorením, po transplantácii, s reumatickou artritídou a podobne.



„S nástupom tretej vlny prichádzame s ďalšou službou, ktorá pomôže ochrániť tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti. V tejto chvíli je očkovanie treťou dávkou spustené pre ľudí s poruchou imunity. Podmienkou vakcinácie je potvrdenie o zdravotnom stave alebo výmenný lístok od lekára. Zároveň tento týždeň začíname s očkovaním treťou dávky vakcíny v zariadeniach sociálnych služieb,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Ako prví budú zaočkovaní zamestnanci a klienti krajského zariadenia Via Lux v košickej Barci. Trnka ubezpečil, že vakcína sa dostane k všetkým východniarom, ktorí o ňu prejavia záujem.



Očkovanie treťou dávkou v zariadení v Barci bude vo štvrtok (21. 10.), týkať sa má približne 100 klientov a takmer 50 zamestnancov. V očkovaní bude kraj pokračovať v zariadení sociálnych služieb Jasanima v Rožňave.



Na tretie dávky sú podľa rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR vyhradené vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna. Obyvatelia, ktorí absolvovali prvé dve dávky vakcínami od Moderny, dostanú aj tretiu od nej. Ak majú prvé dve dávky od AstryZeneca, Sputnik V alebo Pfizeru, ich treťou dávkou bude vakcína od Pfizer/BioNTech.



Záujemcovia s problematickou imunitou sa môžu dať treťou dávkou zaočkovať najskôr štyri týždne po aplikácii druhej dávky vakcíny. Bežná populácia, pre ktorú sa možnosť vakcinácie treťou dávkou otvorí neskôr, ju bude môcť absolvovať najskôr šesť mesiacov od aplikácie druhej dávky.



KSK aktuálne podal dosiaľ približne 267.000 vakcín, z toho takmer 40.600 priamo v teréne. Počas tohto týždňa vyrazí očkovací autobus do Spišskej Novej Vsi, Sobraniec, Sečoviec, Krompách, Strážskeho, Gelnice a Michaloviec. Od stredy (20. 10.) do soboty (23. 10.) budú môcť obyvatelia navštíviť aj očkovacie kóje v niektorom z troch košických nákupných centier, v piatok (22. 10.) aj v obchodnom centre v Spišskej Novej Vsi.