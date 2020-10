Košický kraj spúšťa testovanie svojou mobilnou odberovou jednotkou

Košice 12. októbra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) nakúpil antigénové testy a zriadil mobilnú odberovú jednotku, aby pomohol s rýchlejším dohľadávaním pacientov pozitívnych na COVID-19. Krajská samospráva tak reaguje na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu. Mobilná odberová jednotka KSK by mala začať prevádzku vo štvrtok (15. 10.).



"Za týmto účelom sme v prvej fáze zakúpili 7000 antigénových testov, ktorých vyhodnocovanie je oproti PCR testom omnoho rýchlejšie, pričom presnosť je rovnaká. Ďalšie testy budeme dokupovať priebežne podľa potreby," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



V aktuálnej situácii, keď hygienici nestíhajú dohľadávať a testovať pacientov, a na hranici svojich kapacít sú aj súkromné laboratóriá, chcel byť kraj podľa neho nápomocný. "Zriadenie mobilnej odberovej jednotky nebolo jednoduché, no našli sme efektívny model, ktorým sa môžu inšpirovať aj ďalšie samosprávy," konštatoval Trnka.



Výhodou antigénových testov je, že výsledky zobrazia už do 30 minút. Pri PCR testoch, ktorými KSK testoval počas prvej vlny pandémie, boli výsledky známe za približne 24 hodín.



"Mobilná odberová jednotka otestuje jednak zamestnancov Košického samosprávneho kraja vrátane personálu a klientov zariadení sociálnych služieb, ktorí patria k najrizikovejšej skupine obyvateľov. V ďalšej fáze chceme túto službu sprístupniť pre každého, kto o to prejaví záujem, a to prostredníctvom Hmotných rezerv KSK, ktoré sme zriadili počas prvej vlny pandémie," dodal župan.



Testovanie prostredníctvom mobilnej odberovej jednotky bude podľa kraja stáť do 25 eur, čo je zhruba tretina z bežnej ceny PCR testov.