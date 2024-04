Kostrová sieť cyklotrás v Košickom kraji by mala mať 853 kilometrov

Košice 30. apríla (TASR) - Kostrovú sieť cyklistických komunikácií v Košickom kraji by do roku 2030 malo tvoriť 853 kilometrov trás. Aktuálne je z tohto rozsahu pre cyklistov k dispozícii 234 kilometrov. Vyplýva to zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja, ktorú v pondelok (29. 4.) schválilo krajské zastupiteľstvo.



Ako informoval Košický samosprávny kraj (KSK), komplexný dokument definuje existujúce cyklotrasy a približuje plány na ich rozšírenie. Kostrovú sieť v kraji tvoria okrem cyklistických cestičiek aj spevnené koruny hrádzí, poľné a lesné cesty.



"Naším cieľom je, aby do roku 2030 tvorila cyklistická doprava šesť percent z celkovej prepravy v Košickom kraji. Chceme zvýšiť využívanie cyklotrás o 50 percent oproti stavu v roku 2021. Významnou súčasťou cyklostratégie je revízia pôvodnej kostrovej siete, predovšetkým jej rozšírenie o napojenie na všetky mestá v kraji. To znamená, že na cyklotrasy sa nepozeráme len z hľadiska cestovného ruchu, ale aj cez perspektívu dennodenného využitia na prepravu do práce či školy," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Existujúcu sieť krajských cyklotrás stratégia rozširuje o 324 kilometrov. KSK tak chce urobiť nielen budovaním nových cyklotrás, ale aj rekonštrukciou či modernizáciou krajských ciest, opravou koruny protipovodňových hrádzí či skvalitňovaním lesných alebo poľných ciest.



KSK informoval, že pozornosť smeruje najmä na medzinárodnú cyklotrasu EuroVelo 11, v rámci ktorej je na realizáciu pripravený kľúčový úsek medzi Ťahanovcami a Družstevnou pri Hornáde. Bezpečnú cestu pre cyklistov umožní galéria vsunutá do skalného masívu pri rieke Hornád. Pri tejto cyklotrase prebieha projektová príprava a územné a stavebné konania aj v katastroch obcí Kokšov-Bakša, Nižná Myšľa, Ždaňa, Budimír a Kostoľany nad Hornádom.



Na Zemplíne pripravuje kraj výstavbu cyklotrasy medzi obcami Zalužice a Lúčky, sprejazdnenie južného brehu Zemplínskej šíravy, ako aj napojenie tejto trasy na zokruhovanie vodného diela cez mesto Michalovce a severné obce Kaluža, Klokočov a Vinné.



Poslanci už v minulosti schválili koncepcie cyklodestinácií pre Tokaj, Medzibodrožie či Gemer. V pondelok krajské zastupiteľstvo schválilo aj Koncepciu cyklodestinácie Abov. "Aktuálne sa v tejto cyklodestinácii nachádza desať značených cykloturistických trás v dĺžke 190 kilometrov. Väčšina je v centrálnej časti územia a napája sa na Cyklomagistrálu Slovenský kras," uviedol KSK. Projektovo je pripravený stavebný zámer na cyklistickú cestičku Mokrance a v procese žiadosti o stavebné povolenie je cyklotrasa Šaca - Malá Ida.



Celkovo kraj identifikoval v regióne Abov 333 kilometrov novonavrhovaných cyklotrás. Z nich hlavnú prioritu tvorí vybudovanie novej cyklistickej cestičky medzi Moldavou nad Bodvou a Medzevom, ako aj medzi obcami Smolník, Smolnícka Huta s pokračovaním až na Ružín. Na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry a budovanie cyklodestinácie Abov ráta kraj s nákladmi približne 11 miliónov eur.