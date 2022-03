SŠ Košického kraja prijali od začiatku vojny už 26 žiakov z Ukrajiny

Košice 23. marca (TASR) – Vojnoví utečenci z Ukrajiny už študujú na deviatich zo 63 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK). Žiadosť o zaradenie do vyučovacieho procesu podalo k stredajšiemu dňu spolu 33 detí, pričom prijatých už bolo 26 z nich. Informoval o tom KSK.



Žiadosť o zaradenie do vyučovacieho procesu si môže podať každý, kto na Slovensku oficiálne požiadal o azyl, prípadne dočasné útočisko. Doklad o začatí takéhoto konania je potrebné priložiť k žiadosti o zaradenie.



Už pred vojnou študovalo na stredných školách kraja 196 žiakov z Ukrajiny. Ide o Strednú odbornú školu (SOŠ) obchodu a služieb v Michalovciach, SOŠ automobilovú v Košiciach či Strednú športovú školu v Košiciach. "Po vypuknutí vojny k nám prichádzajú žiaci, ktorí javia najväčší záujem o gymnáziá a umelecké školy, a to najmä v krajskom meste Košice. Župa má na svojich stredných školách voľné miesta pre prijatie žiakov z Ukrajiny. Školy sme preto usmernili, aby žiadosti vybavovali bezodkladne," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Pred nástupom do školy je povinná zdravotná prehliadka u pediatra, ako aj absolvovanie všetkých povinných očkovaní. Pri výbere strednej školy platí slobodná voľba na základe typu strednej školy, ktorú navštevoval žiak na Ukrajine. "Žiadna zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK neponúka vyučovanie v ukrajinčine, na niektorých školách sa ako druhý cudzí jazyk vyučuje ruština," priblížil Trnka. Dodal, že riaditelia škôl pri prijímaní ukrajinských žiakov zisťujú aj úroveň ovládania slovenčiny. Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér konajú jazykové kurzy štátneho jazyka, ktoré organizačne aj finančne zabezpečuje Regionálny úrad školskej správy v Košiciach.



V tomto školskom roku študuje na 63 stredných školách KSK viac ako 23.500 žiakov.