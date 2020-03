Stredné školy zostávajú v košickom kraji zatvorené do konca týždňa

Košice 10. marca (TASR) – Do konca tohto týždňa zostávajú zatvorené stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK), žiaci by sa do škôl mali vrátiť v pondelok (16. 3.). Informovala o tom hovorkyňa KSK Anna Terezková. Z dôvodu prevencie pred šírením nákazy novým koronavírusom bolo výučba pôvodne prerušená na dva dni (9. - 10. 3.).



Z hlásenia škôl v kraji podľa Terezkovej vyplýva, že v rizikovej oblasti strávil jarné prázdniny každý desiaty študent alebo zamestnanec školy. „Hlásili pobyt v Rakúsku, Taliansku, Nemecku, Francúzsku, ale aj v Thajsku či Kórei. Vysoké percento strávilo prázdniny v susedných krajinách alebo mali kontakt s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou. Okrem preventívnych opatrení, ktoré od minulého týždňa prijímame, je naším cieľom aj ochrana verejného zdravia,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že preto vyučovací proces na svojich stredných školách prerušujú do piatka (13. 3.). Podľa kraja bolo v krajine s výskytom nákazy počas jarných prázdnin 1775 žiakov a zamestnancov. V priamom kontakte s osobou, ktorá navštívila takú krajinu, bolo 501 ľudí.



„Opatrenie Košického kraja vychádza aj z podnetov rodičov, ktorí sa na zriaďovateľa obracali so žiadosťou o prerušenie vyučovacieho procesu do konca týždňa,“ dodala Terezková. Celkovo ostane zatvorených 70 škôl a školských zariadení. Týka sa to aj stredoškolských internátov.



KSK prijal v uplynulých dňoch viaceré preventívne opatrenia. Napríklad od utorka sú zatvorené všetky kultúrne zariadenia, ktorých zriaďovateľom je KSK. Ide o 23 múzeí, knižníc, galérií, osvetových stredísk aj hvezdární. Úrad KSK zároveň obmedzil prevádzku Kancelárie prvého kontaktu, ktorá poskytuje sociálne poradenstvo. Občanom poskytuje služby telefonicky na čísle 055/72 68 289 alebo emailom na kpk.socialne@vucke.sk. Kraj bude podľa vlastných slov situáciu ďalej monitorovať a vyhodnocovať.