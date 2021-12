Košický kraj eviduje dištančné vzdelávanie v 22 stredných školách

Košice 6. decembra (TASR) – Dištančné vzdelávanie pre výskyt ochorenia COVID-19 aktuálne prebieha v 22 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK). O prerušení prezenčnej výučby rozhodli regionálne úrady verejného zdravotníctva. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



"Dištančne sa preto aktuálne vzdelávajú študenti všetkých stredných škôl v okresoch Gelnica, Spišská Nová Ves a Rožňava, ktorí sa už do Vianoc do lavíc nevrátia. Podobná situácia je aj v ďalších školách v kraji," uviedla. Pre zhoršenú epidemiologickú situáciu ministerstvo školstva rozhodlo, že vianočné prázdniny sa v tomto roku začnú skôr, ako zvyčajne, a to už od 18. decembra.



"Ohnisko nákazy je aktuálne v 22 školách v Košickom kraji - ôsmich školách v okrese Spišská Nová Ves, na šiestich v okrese Rožňava, na piatich v okrese Košice, v dvoch školách v okrese Gelnica a v jednej škole v Michalovskom okrese, kde prebieha výučba na diaľku. Aktuálne sa nový koronavírus potvrdil u 607 študentov a 164 pedagogických a nepedagogických zamestnancov župných stredných škôl," konštatovala hovorkyňa. KSK je zriaďovateľom celkovo 63 stredných škôl.



Samosprávny kraj pokračuje v očkovaní proti novému koronavírusu. Doposiaľ podal viac ako 308.000 vakcín, z toho vyše 60.000 výjazdovo. V aktuálnom týždni bude výjazdová očkovacia služba očkovať v 40 obciach, napríklad v Lekárovciach, Rejdovej, Spišských Vlachoch, Ždani, Rudníku či Margecanoch. Cesta očkovacieho autobusu povedie do Rožňavy, Trebišova, Dobšinej, Kráľovského Chlmca, Čiernej nad Tisou alebo Veľkých Kapušian.



Vakcináciu absolvujú i klienti zariadení sociálnych služieb a personál jednej z košických spoločností. Už tradične bude očkovanie k dispozícii aj v košických nákupných centrách, v obchodnom stredisku v Spišskej Novej Vsi aj v železničnej budove košickej stanice. Počas víkendu bude opäť v prevádzke veľkokapacitné očkovacie centrum v Košiciach, v nedeľu (12. 12.) aj očkovacie centrum v Michalovciach a v pondelok (13. 12.) vakcinačné centrum v Spišskej Novej Vsi.