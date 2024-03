Súťaž Zážitok roka 2024 chce ukázať úspešné projekty v turizme

Košice 14. marca (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) a Košice Región Turizmus vyhlásili súťaž s názvom Zážitok roka 2024, ktorá prebieha v rámci dotačného programu Terra Incognita. Súťaž je určená pre úspešných realizátorov, ktorých projekty boli podporené od roku 2016 a ktoré výrazne prispievajú k rozvoju turizmu v kraji.



Ako informovala krajská organizácia cestovného ruchu, hlavným zámerom je motivácia k ďalšiemu rozvoju podporených projektov. Do súťaže je možné prihlásiť sa do konca marca.



Súťaž zahŕňa dve hlavné kategórie - Zážitok roka v oblasti ekoturizmu a Veľký rozvojový projekt roka. Víťaz v každej kategórii získa diplom, 2000 eur na ďalší rozvoj víťazného zážitku a špeciálnu marketingovú podporu.



Osobitnou kategóriou je Zážitok roka na Kraji sveta, kde o víťazovi rozhoduje širšia verejnosť. Výherca získa diplom a 1000 eur pre projekt súvisiaci s ďalším rozvojom víťazného zážitku. Osobitnou kategóriou je aj Ocenenie Terra Incognita za líderstvo v cestovnom ruchu, v ktorej vyhlasovateľ posúdi celkový prínos laureáta pre cestovný ruch. Ocenený bude vnímaný ako ambasádor a garant kvality, na ktorého sa môžu žiadatelia obracať ako na referenčný "príklad dobrej praxe". Víťaz získa plaketu a neviazanú finančnú odmenu 500 eur.



Predseda KSK Rastislav Trnka označil program Terra Incognita podporujúci rozvoj cestovného ruchu za mimoriadne dôležitý. "Veľmi si vážime prácu všetkých žiadateľov, ktorým záleží na výsledkoch a snažia sa o to, aby ich projekty boli funkčné, udržateľné a príťažlivé pre verejnosť. Súťaž Zážitok roka 2024 je skvelým nástrojom na ocenenie týchto úspešných realizátorov a zároveň na propagáciu ich úžasných projektov," uviedol.



Elektronická prihláška je dostupná na webovej stránke https://www.terraincognita.sk/sutaz-zazitok-roka-2024/. Víťazov slávnostne vyhlásia v dňoch 15. až 31. októbra.



"Za posledné roky bolo vďaka nášmu grantovému programu Terra Incognita otvorených a verejnosti predstavených mnoho ukážkových projektov, ktoré by mohli ísť príkladom pre budúcich žiadateľov. Hľadali sme spôsob, ako motivovať nielen úspešných realizátorov, ale aj takých, ktorí nad zapojením sa do programu ešte len uvažujú," priblížila súťaž výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.