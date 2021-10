Košický kraj zaočkuje na školách prihlásených stredoškolákov

Košice 5. októbra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v očkovaní študentov na stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. Do konca týždňa zdravotníci zaočkujú stredoškolákov v okresoch Michalovce, Spišská Nová Ves, Trebišov, Gelnica, Rožňava a Košice. Informoval o tom Úrad KSK.



„Krajské očkovacie tímy podajú vakcínu všetkým prihláseným zamestnancom aj študentom za necelý týždeň a pol. Najviac záujemcov by mala župa zaočkovať v stredných školách v Košiciach, a to viac ako 80. Plnoletí žiaci majú na výber z jednodávkovej alebo dvojdávkovej vakcíny, neplnoletých očkujeme vakcínou od výrobcu Pfizer,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Stredoškoláci, ktorí sa chcú zaočkovať na svojej škole, sa aj naďalej môžu prihlasovať, v prípade záujmu budú očkovaní aj tí, ktorí sa vopred neprihlásili.



KSK doposiaľ podal viac ako 265.000 vakcín proti ochoreniu COVID-19, z toho takmer 40.000 v teréne. Počas tohto týždňa ambulancia na kolesách zaočkuje obyvateľov v Sobranciach, Sečovciach, Krompachoch, Gelnici, Strážskom, Michalovciach aj v Spišskej Novej Vsi. Záujemcovia môžu navštíviť aj očkovacie kóje v obchodných centrách.



V nedeľu (10. 10.) bude otvorené aj veľkokapacitné očkovacie centrum v Košiciach. Dopoludnia sa tam bude podávať vakcína od Pfizer/BioNTech deťom, neskôr aj dospelým. Popoludnie je vyhradené pre jednodávkovú vakcínu Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson. Zdravotníci budú očkovať aj bez registrácie.