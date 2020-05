Testy v košických zariadeniach sociálnych služieb sú zatiaľ negatívne

Košice 7. mája (TASR) – Košický samosprávny kraj dosiaľ otestoval na nový koronavírus 719 zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Výsledky pozná zatiaľ u 502 z nich, všetky sú negatívne. Informoval o tom vo štvrtok Úrad KSK.



Minulý týždeň testovali personál zariadení Jasanima a Subsidium v Rožňave, a Lidwina a Harmonia v Strážskom. Tento týždeň sa to týkalo zariadení Arcus v Košiciach a Regina v Kráľovciach.



"Veľmi nás teší, že všetci doteraz testovaní zamestnanci majú negatívne výsledky na COVID-19. Je to dôkazom toho, že personál aj klienti župných zariadení sociálnych služieb dodržiavajú preventívne opatrenia a ochorenie neberú na ľahkú váhu," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že po otestovaní zamestnancov bude testovaných aj 1800 klientov zariadení.



KSK v stredu (6. 5.) svojpomocne testoval aj 107 zamestnancov zariadenia Lúč v Šemši a vo štvrtok 110-členný personál zariadenia Idea v Prakovciach. Výsledky by mal vedieť začiatkom budúceho týždňa.



"Na budúci týždeň otestujeme zvyšných 165 zamestnancov zariadenia Lumen v Trebišove, 72 zamestnancov z Ondavy v Rakovci nad Ondavou a 152 zamestnancov zariadenia Via Lux v Barci pri Košiciach," informoval Trnka. Zvyšné dve zariadenia, Anima v Michalovciach a Domko v Košiciach, aktuálne neposkytujú služby svojim klientom, ambulantné a týždenné formy pobytu sú pozastavené.



Košický kraj testuje zamestnancov PCR testami, ktoré sú najpresnejšie. Biologický materiál odoberajú vyškolení zamestnanci. Testy vyhodnocuje Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach. Okrem toho kraj v týchto dňoch distribuuje 10 000 rýchlotestov zo Štátnych hmotných rezerv SR do 13 krajských zariadení aj 17 neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.