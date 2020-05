Testy zamestnancov košických sociálnych zariadení sú negatívne

Košice 21. mája (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil testovanie na nový koronavírus v 11 krajských zariadeniach sociálnych služieb. Počas troch týždňov sa mu podrobilo spolu 1100 zamestnancov, ani u jedného sa ochorenie COVID-19 nepotvrdilo. Ako ďalších chce kraj testovať vodičov prímestskej autobusovej dopravy, mestských policajtov a všeobecných lekárov. Informoval o tom vo štvrtok Úrad KSK.



"Negatívne výsledky sú dôvodom na radosť aj preto, lebo odrážajú, že zavádzanie prísnych opatrení malo zmysel. Všetkým zamestnancom aj klientom zároveň ďakujem za ich dodržiavanie. Od začiatku vypuknutia pandémie sme chceli v prvom rade ochrániť tých najzraniteľnejších, čo sa nám aj podarilo, pretože ani v jednom župnom zariadení nebol potvrdený koronavírus," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



S testovaním začal kraj koncom apríla, pričom zamestnancov testoval PCR testami, ktoré zakúpil svojpomocne. Išlo pritom o najpresnejšie testy, ktoré vedia zachytiť prítomnosť vírusu v odobratej vzorke. Okrem toho kraj vyškolil zamestnancov so zdravotníckym vzdelaním, ktorí odoberali biologický materiál. Vzorky vyhodnocovala na základe spolupráce s krajom Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.



Testy sa týkali zamestnancov zariadení Jasanima a Subsidium v Rožňave, Harmonia a Lidwina v Strážskom, Arcus v Košiciach, Regina v Kráľovciach, Lúč v Šemši, Via Lux v košickej Barci, Lumen v Trebišove, Idea v Prakovciach a Ondava v Rakovci nad Ondavou.



Košický kraj poskytuje sociálne služby spolu v 13 zariadeniach, v dvoch sa však testovanie nerealizovalo, keďže ambulantné a týždenné formy pobytu sú v nich počas pandémie zastavené.



"Odoberanie vzoriek bolo v tomto type zariadení ukončené, nateraz neplánujeme testovať ich klientov, nakoľko s externým prostredím prichádzali do kontaktu iba zamestnanci. Všetci klienti dodržiavali karanténu a v zariadeniach boli zakázané návštevy. Aj napriek tomu, že situácia s koronavírusom sa začína stabilizovať, chceme pokračovať v testovaní. Ako ďalší by mali byť pretestovaní vodiči prímestskej autobusovej dopravy, mestskí policajti aj všeobecní lekári, ktorí počas pandémie rovnako stoja v takzvanej prvej línii," informoval Trnka.