Turistická novinka poskytne v Borši zázemie cyklistom aj vodákom

Na snímke novootvorený Vodný a cyklistický oddychový bod pri Kaštieli v Borši v okrese Trebišov 4. júla 2022. Foto: TASR - Roman Hanc

Borša 4. júla (TASR) – Oddychový bod pre cyklistov a vodákov pribudol na brehoch rieky Bodrog neďaleko zrekonštruovaného Rákociho kaštieľa v Borši v okrese Trebišov. Zázemie s miestom na táborenie a odpočinok podporil Košický samosprávny kraj (KSK) dotáciou viac ako 92.000 eur, informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.Projekt s názvom Vodný a cyklistický oddychový bod pri kaštieli v Borši v pondelok predstavili verejnosti. Do budúcna sa ráta aj s prepojením tohto bodu na už existujúce cyklotrasy. Spojiť by sa tak mohli Dolnozemplínska cyklomagistrála s maďarskou trasou Sátoraljaújhely – Sárospatak.Borša s kaštieľom Františka II. Rákociho sa stala lákadlom pre domácich aj zahraničných návštevníkov a taktiež dejiskom rôznych podujatí.uviedol autor projektu László Diószegi z neziskovej organizácie II. Rákóczi Ferenc.Predsedu KSK Rastislava Trnku teší aktivita nadšencov aj spolupráca so samosprávami obcí po oboch stranách hranice.uviedol. Investícia, ktorá do projektu putovala z krajského dotačného programu Terra Incognita, bude podľa neho už túto sezónu viditeľná a fyzicky dostupná.priblížil.Podľa výkonnej riaditeľky Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej sa ekoturizmus a v rámci neho cykloturistika, splavovanie riek, rafting či kempovanie stáva trvalo silnejúcim trendom v cestovnom ruchu.konštatovala.