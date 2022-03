Ubytovanie utečencov zjednoduší rezervačný systém Košického kraja

Na snímke dobrovoľníčka Patrícia Tivadarová počas predstavenia rezervačného systému na ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny na tlačovej besede Košického samosprávneho kraja. Košice, 14. marca 2022. Foto: TASR - František Iván

Košice 14. marca (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) spustil rezervačný systém na ubytovanie vojnových utečencov z Ukrajiny v krajských zariadeniach núdzového bývania. Ubytovanie im cezeň dokážu rezervovať krajskí dobrovoľníci už na hranici s Ukrajinou či na staniciach v Michalovciach a Košiciach. Kraj spustil aj informačnú webstránku k pomoci Ukrajine www.ukrajinaksk.sk, informoval v pondelok predseda KSK Rastislav Trnka.Dosiaľ museli vojnoví utečenci po dlhej ceste čakať, kým sa vyrieši otázka ich bývania, rezervačný systém KSK má uľahčiť a urýchliť túto logistiku.povedal Trnka.Cez centrálny rezervačný systém KSK majú dobrovoľníci k dispozícii aktuálny prehľad o voľných kapacitách. Ubytovacie zariadenia sú rozdelené podľa parametrov, napríklad podľa dĺžky pobytu. Po tom, ako dobrovoľník zadá do systému rezerváciu, jednotlivé zariadenia už majú informáciu o rezervácii online. Po príchode do vybraného zariadenia môže byť vykonaný check-in a ubytovanie.priblížil Trnka.Rezervačný systém kraja na rezerváciu ubytovania utečencov by mal byť v budúcnosti prepojený s podobným systémom ministerstva dopravy. Podľa plánov by mal byť tiež rozšírený o pomoc s výberom dopravy - verejnej alebo aj individuálnej.KSK informoval, že k pondelku prevádzkoval núdzové ubytovanie v 23 stredoškolských internátoch, turistických ubytovniach, telocvičniach stredných škôl či v priestoroch školy v prírode. Aktuálna kapacita je viac ako 1100 miest, obsadených bolo z toho viac ako 700. Od soboty 5. marca prenocovalo v krajských zariadeniach celkovo 2766 ľudí.