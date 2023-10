Umenie na mieste X otvára druhý ročník, vzniknú ďalšie diela

Košice 18. októbra (TASR) - V projekte Umenie na mieste X pribudne v Košickom kraji ďalších päť land-artových diel. Druhý ročník projektu otvorila organizácia Košice Región Turizmus v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK).



Projekt do slovenského cestovného ruchu prináša prepojenie prírody, unikátnych lokalít, umenia a človeka. Jeho cieľom je rozšíriť už existujúcu kolekciu prvých piatich umeleckých diel do podoby väčšej outdoorovej galérie vo verejnom priestore Košického kraja. Očakávaným výsledkom bude súbor diel, rozmiestnených na zaujímavých a atraktívnych turistických miestach, ktoré dotvoria krajinu a zároveň budú motivovať k jej spoznávaniu rovnako ako ku kontaktu so súčasným umením v prírode. Informoval o tom Košice Región Turizmus.



Víťazi minulého ročníka projektu vytvorili v rôznych častiach kraja päť diel, ktoré sú od júna dostupné verejnosti. Sú to Kométa v Zádielskej doline, Kukaň na Senianskych rybníkoch, Za časom na oblohe pri Herlianskom gejzíre, Račia procedúra pri jazere Turzov a Figová jama pri letohrádku Sans Souci v Iliašovciach.



Výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková zdôraznila ekologický rozmer celého projektu. "Preto budeme vyberať diela vytvorené s rešpektom k prírode aj lokalite, také, ktoré budú reagovať na špecifiká a jedinečnosť vybraných miest. Je dôležité, aby autori a autorky pri tvorbe pracovali s prírodnými alebo recyklovateľnými či prírodu nepoškodzujúcimi materiálmi a postupmi. Preferovať budeme materiály, ktoré pochádzajú z blízkosti vybranej lokality a ktoré vhodným spôsobom dotvoria priestor," uviedla.



Kurátorom projektu Umenie na mieste X zostáva historik a teoretik umenia Peter Megyeši. Do poroty zasadnú aj riaditeľka Východoslovenskej galérie (VSG) Dorota Kenderová, architektka a urbanistka Viktória Mravčáková, výtvarný teoretik Peter Tajkov, teoretik umenia a mestský kurátor Trnavy Adrián Kobetič a Lenka Vargová Jurková.



"Už v pilotnom ročníku projektu Umenie na mieste X nás milo prekvapil veľký záujem umeleckej obce zapojiť sa do takejto neobvyklej formy propagácie turizmu v našom kraji. Aj preto sme sa v druhom ročníku súťaže rozhodli zvýšiť maximálnu sumu určenú na realizáciu každého z víťazných diel tak, aby bola súťaž pre umelcov ešte atraktívnejšia," skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.



Na realizáciu diela je vyhradených maximálne 12.000 eur, víťaz získa odmenu 3000 eur. Do prvého kola súťaže sa tvorcovia môžu prihlásiť do 30. novembra. Informácie sú na webstránke www.umenienamieste.sk.