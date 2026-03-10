< sekcia Regióny
Umenie na mieste X otvára tretí ročník
Autor TASR
Košice 10. marca (TASR) - V Košickom kraji pribudnú dve nové landartové diela v rámci tretieho ročníka výzvy Umenie na mieste X. Vyhlásila ho Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK). Otvorená výzva hľadá umelcov, architektov a kreatívne tímy, ktoré vytvoria atraktívne umelecké diela vo vybraných lokalitách regiónu.
Ako informoval Košice Región Turizmus, nové inštalácie sa stanú súčasťou jedinečnej Slovenskej landartovej galérie, ktorá prepája umenie, prírodu, návštevníka a udržateľný turizmus v destinácii. “Cieľom aktuálneho ročníka je posilnenie atraktivity vybraných turistických lokalít Košického kraja prostredníctvom umeleckých intervencií vo verejnom priestore,” uviedla organizácia.
Súťažné návrhy je možné predkladať elektronicky do 15. apríla. Do fázy samotnej realizácie sa dostanú dva najlepšie návrhy, ktoré najviac naplnia požiadavky zadania.
Každý z víťazných autorov na prvých troch miestach získa od vyhlasovateľa finančnú odmenu vo výške 2000 eur. Pre diela, ktoré sa umiestnia na prvom a druhom mieste, je navyše vyčlenený rozpočet na realizáciu a inštaláciu až do výšky 20.000 eur na jedno dielo. Hotové inštalácie musia byť odovzdané a sprístupnené verejnosti najneskôr do konca septembra.
Dve nové víťazné diela doplnia existujúcu Slovenskú landartovú galériu, ktorá v súčasnosti pozostáva z ôsmich inštalácií. Dôraz sa tentoraz viac kladie na monumentálnosť a vizuálnu čitateľnosť diela z väčšej vzdialenosti, pričom zostáva aj povinnosť dodržiavania prírode blízkych postupov pri realizácii.
“Tretí ročník iniciatívy Umenie na mieste X je pre nás ďalším krokom k rozvoju udržateľného cestovného ruchu. Chceme návštevníkom prinášať dôvody na objavovanie aj menej známych zákutí nášho kraja a zároveň učiť verejnosť vnímať rovnováhu medzi ľudským zásahom a prírodou,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Návrhy bude hodnotiť päťčlenná odborná porota, v ktorej budú experti na vizuálne umenie a architektúru - Dorota Kenderová, Peter Tajkov, Adrián Kobetič, Jaro Varga a Igor Cziel. Hodnotiť budú jednak vizuálne prevedenie, originalitu a monumentálnosť, z druhej strany zasa realizovateľnosť, ekologickosť a odolnosť materiálov. Osobná prezentácia prihlásených ideových konceptov pred porotou sa uskutoční koncom apríla v Košiciach. Pre aktuálny ročník vybrali tri lokality v Košickom kraji - Botanická záhrada v Košiciach, Vinianske jazero a vinárstvo v Ladmovciach.
„Projekt Umenie na mieste X si za svoje predchádzajúce ročníky získal obrovskú pozornosť nielen odbornej verejnosti a médií, ale predovšetkým turistov, ktorí si jeho výsledky prišli pozrieť do prírody nášho kraja. Naše landartové diela majú špecifickú silu - dokážu zastaviť človeka v krajine a v čase, prinútiť ho zamyslieť sa a vytvoriť si hlbšie puto s daným miestom,“ skonštatovala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.
