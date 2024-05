Košický kraj: Upozornenie prokurátorky k Správe ciest KSK je nedôvodné

Košice 2. mája (TASR) - Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK) považuje upozornenie krajskej prokurátorky za nedôvodné a v stanovenej lehote o tom informoval prokurátorku v súlade so zákonom o prokuratúre. Úrad KSK to uviedol v reakcii na upozornenie prokurátorky, podľa ktorej predseda kraja Rastislav Trnka vlani v novembri dočasne poveril Petra Vaľka riadením Správy ciest (SC) KSK v rozpore so zákonom o samosprávnych krajoch.



KSK pripomína, že funkciou dočasného riaditeľa SC KSK predseda kraja poveril z dôvodu zabezpečenia riadneho fungovania najväčšej krajskej organizácie, keďže jej predchádzajúci generálny riaditeľ Anton Trišč sa funkcie vzdal. Vaľko tento post zastával približne tri mesiace, do konca februára, teda do vymenovania nového generálneho riaditeľa Vladimíra Žiarného.



Podľa prokurátorky Krajskej prokuratúry Košice Aleny Mosnej len zastupiteľstvo samosprávneho kraja môže poveriť konkrétnu osobu riadením SC KSK.



KSK s takýmto pohľadom nesúhlasí. "Župa sa nestotožňuje s tvrdením prokurátorky, že vymenovanie dočasne povereného riaditeľa malo odsúhlasiť Zastupiteľstvo KSK. KSK zastáva právny názor, že takéto závery nie sú konzistentné a právne udržateľné," reagoval Úrad KSK v stanovisku. Platná právna úprava zákona o samosprávnych krajoch podľa KSK vôbec nepokrýva situáciu dočasného neobsadenia miesta vedúceho zamestnanca rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie samosprávneho kraja a zachovanie statusu quo, teda čakanie na vymenovanie do funkcie, by znamenalo praktické znefunkčnenie danej právnickej osoby.



S ohľadom na potrebu zabezpečenia činnosti SC KSK zastáva kraj názor, že kým príde k riadnemu a trvalému obsadeniu miesta vedúceho zamestnanca vo funkcii štatutárneho orgánu, je možné postupovať podľa princípu "analógie legis" a aplikovať ustanovenie zákona o výkone práce vo verejnom záujme. "Inštitút dočasného obsadenia miesta vedúceho zamestnanca pokrýva prípady neobsadenia miesta vedúceho zamestnanca výberovým konaním a rieši potrebu zabezpečenia činnosti právnickej osoby do okamihu úspešného ukončenia nového výberového konania," uviedol KSK.



Predseda kraja tak podľa stanoviska svojím postupom pri menovaní dočasného riaditeľa zákonným spôsobom zabezpečil riadny chod SC KSK, ktorá by si inak na svojom úseku nemohla plniť svoje úlohy.