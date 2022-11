POZOR: Úsek cesty v Zatíne je uzatvorený pre motoristov aj peších

Zatín 23. novembra (TASR) – Úsek cesty III/3695 v obci Zatín v okrese Trebišov je od utorka (22. 11.) uzatvorený pre motoristov aj peších. Stalo sa tak na základe záverov obhliadky, ktorú zvolala Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK).



"Dôvodom sú nedostatky a nedodržanie schválenej projektovej dokumentácie pri rekonštrukcii oporného múra, ktorý sa nachádza na tejto ceste. Komplikácie pri obnove nastali na strane zhotoviteľa, predovšetkým ide o nestabilné cestné teleso, ktoré predstavuje nebezpečenstvo pre motoristov aj peších. Stavenisko je nateraz uzatvorené, župa bude od zhotoviteľa žiadať urýchlenú nápravu," informoval v stredu Úrad KSK.



Obchádzková trasa je vedená po ceste v smere Zatín – Svinice – Rad, časť Hrušov - Svätuše – Boľ – Zatín. Obyvatelia priľahlých obcí môžu využiť aj druhú dočasnú obchádzku v smere Zatín – Svinice – Rad, časť Hrušov - Svätuše – Kráľovský Chlmec - Boľ – Zatín. Obísť bude potrebné približne 20 kilometrov, na zmeny v doprave upozorní prenosné dopravné značenie. Samosprávny kraj informoval, že sa v spolupráci so zmluvnými dopravcami prímestskej autobusovej dopravy snaží nájsť vyhovujúce riešenie pre cestujúcich.



KSK začal s rekonštrukciou obojstranného oporného múra v Zatíne v júli tohto roka. Práce za viac ako 790.000 eur mali byť podľa pôvodného harmonogramu hotové na jar budúceho roka. Rekonštrukcia pôvodného kamenného oporného múra bola potrebná pre jeho poškodenie. Nový múr bude kopírovať polohu existujúceho a bude tvorený 23 dilatačnými celkami, pričom založenie by malo byť hĺbkové na mikropilótach. Na vrchu oporného múra stavebníci vybudujú rímsu so zábradlím.