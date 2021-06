Košický samosprávny kraj už očkuje aj ľudí z rómskych osád

Kecerovce/Košice 28. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začal v pondelok s očkovaním ľudí z marginalizovaných komunít. Ako prvým podali vakcínu približne 300 Rómom z osady v obci Kecerovce v okrese Košice-okolie.







Ako pre TASR povedal starosta Miroslav Galas-Zaufal, spolu s tými, ktorí sa dali zaočkovať už skôr, by tak v obci mala byť zaočkovanosť na úrovni viac ako 30 percent. V Kecerovciach žije 3800 ľudí, z toho približne 3500 Rómov. Podľa jeho slov viacerí ocenili mobilnú očkovaciu jednotku aj z finančných dôvodov, keďže by za vakcínou museli cestovať do Košíc.



Dodal, že v obci robili aj očkovaciu kampaň. „Chodili sme, že je to potrebné pre nich, pre všetkých obyvateľov Slovenska - že ak chceme pracovať a nebyť zatvorení, tak sa musíme dať zaočkovať,“ povedal.



V priestoroch základnej školy sa mohol dať zaočkovať každý, kto mal záujem. Túto možno využil aj murár Pavel Gábor. Podľa jeho slov na očkovanie doteraz pre prácu nemal čas. „Chcem ochrániť rodinu, ľudí okolo seba, všetkých,“ povedal s tým, že vakcínam dôveruje. „Keby neboli otestované, tak by som tomu neveril. Ale verím našim vedcom, našim lekárom,“ doplnil.



Počas aktuálneho týždňa navštívi krajská výjazdová očkovacia jednotka aj osady v Medzeve a Bystranoch, celkovo by mali zaočkovať približne 600 ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Informoval o tom Úrad KSK.



„Župa vníma záujem o očkovanie u obyvateľov aj z rómskych osád, pre ktorých je komplikované dopraviť sa do veľkokapacitného očkovacieho centra. Aj preto sme výjazdové očkovacie tímy Košického samosprávneho kraja presunuli k rómskym osadám a vakcínu podávame aj ľuďom z marginalizovaných komunít,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že v Košickom kraji sa aktuálna zaočkovanosť pohybuje na úrovni približne 30 percent, čo je stále nízke číslo na dosiahnutie kolektívnej imunity a zvládnutie pandémie.



„Vakcínu budeme vedieť podať aj tým, ktorí sa na očkovanie nestihli zaregistrovať u svojho starostu. Pri každom očkovaní v teréne máme pripravené aj rezervné dávky vakcín,“ dodal Trnka. Prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby očkuje kraj ľudí nad 16 rokov, a to vakcínou spoločnosti Pfizer/BioNTech.



Výjazdová očkovacia služba KSK navštívi počas tohto týždňa celkovo 77 obcí, vakcínu by mala podať viac ako 4000 ľuďom. V prevádzke budú aj krajské veľkokapacitné očkovacie centrá. V pondelok je otvorené očkovacie centrum v Košiciach, v prípade, ak bude prihlásený dostatočný počet záujemcov, otvorené bude aj počas víkendu. Vo vakcinačnom centre v Michalovciach budú v sobotu (3. 7.) očkovať Sputnikom V a v nedeľu AstraZenecou, v Spišskej Novej Vsi to bude v sobotu vakcínou od Moderny.



V košickom centre očkuje KSK aj deti od 12 rokov. V nedeľu 27. júna, kedy prebiehalo pilotné očkovanie tínedžerov, zaočkoval 1323 detí.