Košický kraj uzavrel zmluvu ohľadom vzniku kreatívneho centra

Košice 28. decembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) uzavrel zmluvu s Ministerstvom kultúry SR na čerpanie takmer 18 miliónov eur na vybudovanie Kreatívneho centra Košického kraja. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková.



Prostredníctvom peňazí z Integrovaného regionálneho operačného programu by sa mal na kreatívne centrum premeniť areál bývalej tabakovej továrne na Strojárenskej ulici v Košiciach. V súčasnosti v ňom sídli aj najväčšie nezávislé kultúrne centrum na Slovensku Tabačka Kulturfabrik.



Pripravovaný projekt zahŕňa investície do už existujúcich budov, inovatívnych technológií a tiež ráta s výdavkami napríklad na školenia a individuálne poradenstvo. Rozvíjať majú tvorivý potenciál študentov a absolventov umeleckých a kreatívnych odvetví, kreatívnych pracovníkov, umelcov, osôb v slobodnom povolaní, ako aj podnikateľov a ostatných subjektov v kultúrnom a kreatívnom priemysle.



V kreatívnom centre majú vzniknúť otvorené pracovné dielne a inovačné ateliéry s prioritným zameraním na media art a dizajn, ale aj scénické či vizuálne umenie, remeslá a kultúrne dedičstvo. Súčasťou budú aj programy na podporu podnikania, spolupráce a sieťovania.



Financie bude možné čerpať od budúceho roka do roku 2023. Na Slovensku by mala vzniknúť sieť kreatívnych centier v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Trenčíne a Trnave. Vytvoriť majú priestor na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu, poskytnúť možnosti pre začínajúce podnikateľské subjekty, štart absolventov a rozvoj talentov. Zároveň prepoja vysoké školstvo a neziskové organizácie.



„Zo všetkých šiestich podporených projektov poputuje do nášho kraja najvyššia suma, takmer 18 miliónov eur. Projekt kreatívneho centra je šancou pre východniarov a pre kreatívny priemysel, ktorý má v našom kraji silné korene. Obzvlášť v čase pandémie, ktorá umenie a kultúru hlboko zasiahla,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka. Podľa Terezkovej na šesť kreatívnych centier pôjde z eurofondov dokopy 74,3 milióna eur. Rezort zatiaľ podpísal zmluvy na vybudovanie štyroch.