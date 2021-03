V košickom očkovacom centre zaočkovali už vyše 30.500 ľudí

Košice 25. marca (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) vo svojom veľkokapacitnom očkovacom centre na Ostrovského ulici v Košiciach zaočkoval v priebehu troch týždňov celkovo 30.531 ľudí. Spomedzi všetkých veľkokapacitných očkovacích centier, ktoré fungujú v réžii vyšších územných celkov, je to najviac. Informoval o tom vo štvrtok Úrad KSK.



Vo štvrtom cykle od soboty (20. 3.) do stredy (24. 3.) zaočkovali v priestoroch Strednej odbornej školy (SOŠ) informačných technológií vakcínou AstraZeneca ďalších 9310 východniarov.



"Najbližšie by malo byť krajské očkovacie centrum otvorené na budúci týždeň. Presný termín bude závisieť od toho, kedy dostaneme nové vakcíny. Očkovať by sme mali vakcínou značky Moderna, ktorá je podľa očkovacej stratégie ministerstva zdravotníctva v súčasnosti určená ľuďom nad 70 rokov," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Ak bude mať kraj dostatok vakcín od štátu, je podľa neho pripravený očkovať aj každý deň v týždni a na viacerých miestach v kraji.



Krajské očkovacie centrum, ktoré funguje od 27. februára, bude pred Veľkou nocou otvorené dva dni. Očkovanie bude následne pokračovať po sviatkoch.



Kapacity v centre navýšili na 2000 očkovaní denne, za hodinu je možné zaočkovať 250 ľudí. Počas uplynulých dní očkovali ľudí nad 55 rokov, ktorí sa registrovali cez prihlasovací systém Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Kraj oznámil, že do stredy využil všetky vakcíny, ktoré mal k dispozícii.



"Snažíme sa naozaj zaočkovať čo najviac ľudí s tým, že sa priebežne vyrovnávame aj s inými problémami, čo sa týka nahlasovania a poradovníkov, ktoré spravuje ministerstvo zdravotníctva. Nepomáhajú nám ani rôzne hoaxy, ktoré sa šíria médiami a v spoločnosti, keďže nastávajú potom také situácie, že ľudia aj sú nahlásení na konkrétny čas, ale jednoducho neprídu," konštatoval Trnka novinárom.



Potvrdil pritom, že po správe spájajúcej úmrtie ženy s očkovaním, ktorá sa nedávno objavila v médiách, došlo k zvýšeniu počtu nahlásených ľudí, ktorí na očkovanie neprišli. "Musím to nazvať ako hoax, lebo doteraz nikto nenašiel žiadnu príčinnú súvislosť medzi očkovaním a tým úmrtím. Dovtedy ten výpadok bol, povedzme, do päť percent denne. Odkedy sa toto začalo šíriť, je to medzi desiatimi až 20 percentami každý deň,“ skonštatoval Trnka. Namiesto tých, ktorí neprídu, sa pritom musia problematicky zháňať náhradníci. Podľa Trnku však zatiaľ žiadne vakcíny nevyšli na zmar.



"Musíme naozaj veľmi promptne reagovať, keďže tie vakcíny už sú vybraté z chladničky a rozmrazené. Čiže, snažíme sa naozaj rôznymi spôsobmi potom dopĺňať ten počet ľudí tak, aby sme dodržali aj tie prioritné skupiny podľa veku, prípadne kritickú infraštruktúru a ďalšie skupiny, ktoré zadefinovalo ministerstvo zdravotníctva," dodal. Kraj už aj vyzval ministerstvo, aby "decentralizovalo" zoznamy očkovaných a poradovníky na kraje, ktoré by tak v prípade potreby vedeli ľahšie zabezpečiť ďalších ľudí na vakcináciu.