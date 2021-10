V Košickom kraji je v karanténe 38 tried na 18 stredných školách

Košice 22. októbra (TASR) – Na stredných školách Košického samosprávneho kraja (KSK) bolo k štvrtku (21. 10.) v dôsledku ochorenia COVID-19 v karanténe celkovo 38 tried. "Pozitívny test na nový koronavírus má 133 študentov, 24 pedagogických a 13 nepedagogických zamestnancov. Z tohto dôvodu je v karanténe celkovo 685 žiakov," informovala TASR v piatok hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Najviac pozitívnych hlásia podľa nej školy v Košiciach, kde má aspoň jednu triedu v karanténe osem stredných škôl. V okrese Spišská Nová Ves sú to štyri školy, v okrese Rožňava tri, v Michalovciach dve a v okrese Sobrance jedna škola.



Pred týždňom hlásil KSK len sedem školských tried v karanténe a sedem študentov s COVID-19.



KSK je zriaďovateľom celkovo 63 stredných škôl.