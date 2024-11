V Košiciach v Katovej bašte otvárajú krajské vianočné trhy

Košice 25. novembra (TASR) - Katarínskou zábavou začínajú v pondelok v centre Košíc Župné vianočné trhy. V Katovej bašte budú trvať až do 22. decembra.



Ako informoval Košický samosprávny kraj (KSK), v programe vystúpi približne 300 účinkujúcich, súčasťou budú ľudové zvyky, tradície, divadlo, škola tanca, tvorivé dielne, korčuľovanie na umelej ľadovej ploche aj karneval na ľade. Medzi vystupujúcimi hudobníkmi budú napríklad Tina, Lukáš Adamec, Peter Cmorik Band, Peter Bič Project či Hrdza. Okrem toho sa každý víkend v Katovej bašte predstavia aj folklórne súbory, ako Hvizdošovci, Ľudová hudba Stana Baláža alebo Folklórny súbor Železiar.



"Naše trhy budú otvorené každý deň od 15.00 do 22.00 h, program sa začne vždy o 17.00 h, pričom hlavní interpreti vystúpia o 20.00 h. Špeciálnu prezentáciu zvykov a tradícií prinesie kraj na Ondreja, na Barboru, na svätého Mikuláša aj na Luciu," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Katarínska tanečná zábava v Katovej bašte sa začína o 17.00 h s ľudovou hudbou Rendošovci, do tanca návštevníkov vtiahnu lektori ľudových tancov. Atmosféru ľudovej veselice podľa KSK dotvoria tvorivé dielne, ale aj voňavé dobroty či benefičný punč. Súčasťou ponuky budú stánky remeselníkov. Prvý deň vianočných trhov zavŕši od 20.00 h koncert kapely Marián Čekovský Band.



Syntetická ľadová plocha bude pre verejnosť k dispozícii po celý čas vianočných trhov, na záver 22. decembra sa na nej bude konať vianočný karneval.