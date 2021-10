V Košiciach zasadajú zástupcovia Európskej komisie a Svetovej banky

Košice 6. októbra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) v týchto dňoch hostí zástupcov Európskej komisie (EK) a Svetovej banky, ktoré zastrešujú európsku iniciatívu Catching-Up Regions na pomoc najmenej rozvinutým regiónom. Vďaka iniciatíve prídu do kraja peniaze na podporu stredoškolského vzdelávania, inovácií, rozvoja obcí s rómskymi komunitami, informatizácie či digitalizácie. Informoval o tom Úrad KSK.



V utorok (5. 10.) sa vo Východoslovenskom múzeu (VSM) v Košiciach konalo štvrté zasadnutie riadiaceho orgánu Catching-Up Regions, v stredu pokračuje program videokonferenciou. Na podujatí sa zúčastňujú aj zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a Košického, Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorým iniciatíva pomáha rozhýbať regióny.



„Po blokáde bývalou vládou sa Košickému samosprávnemu kraju podarilo stať súčasťou iniciatívy Catching-Up Regions, ktorá môže do kraja priniesť desiatky miliónov eur. Župa na to vyvinula enormné úsilie a teraz stojí pred ďalšou výzvou – bude musieť dohnať približne dvojročnú časovú stratu, ktorú nám blokáda spôsobila,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. V Košickom kraji je až šesť najmenej rozvinutých oblastí.



„V spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou v rámci Catching-Up sme oslovili 70 kľúčových zamestnávateľov a 42 stredných odborných škôl v kraji, z ktorých sme vytipovali kľúčové školy, ktoré čaká malá vzdelávacia revolúcia. Taktiež sme naštartovali spoluprácu s tromi rómskymi obcami Vtáčkovce, Vitkovce a Jasov, finalizujeme prípravu geografického informačného systému a podporíme aj Inovačné centrum Košického kraja (ICKK),“ dodal Trnka.



Kraj vytipoval na projekt predbežne osem stredných odborných škôl, z toho dve so zameraním na vzdelávanie marginalizovaných rómskych komunít. Učebné odbory budú nastavené tak, aby čo najlepšie odrážali potreby budúcich zamestnávateľov a zlepšili tak vyhliadky absolventov na zamestnanie. V ICKK sa pod jednou strechou spoja vedomosti a technológie z akademického prostredia, verejného i neziskového sektora a firiem. Iniciatíva ráta s rekonštrukciou budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude centrum sídliť, finančná podpora by mala ísť aj na jeho budúce aktivity.



Aktuálne sa v rámci Catching-Up finalizujú aj projektové zámery rozvoja troch obcí s rómskymi komunitami, ktoré majú záujem zlepšiť svoju životnú situáciu. Zámery mapujú potreby obyvateľov v oblasti bývania, vzdelávania, zamestnanosti a zdravia, ktoré neskôr premietnu do projektov. Geoportál Košického kraja bude spustený koncom tohto roka s tým, že využije otvorené dáta v online priestore.