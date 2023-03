V Kysaku vyrastie KlimaPark za takmer dva milióny eur

Košice 8. marca (TASR) - V areáli Školy v prírode v Kysaku vzniká KlimaPark. Študenti sa tam budú učiť o klíme v interaktívnom prostredí. Toto Centrum environmentálnej výchovy za takmer dva milióny eur buduje Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý projekt financovaný prevažne z eurofondov spolufinancuje sumou takmer 100.000 eur. S prácami začali uplynulý mesiac a hotové by mali byť do konca roka. TASR o tom informoval hovorca KSK Michal Hudák.



Environmentálne centrum vznikne po rekonštrukcii budovy bývalého skladu a posilňovne. Stavbu prekryje zelená strecha a vybudovaná bude aj dažďová kanalizácia so zvodom do vsakovacích nádrží.



Enviroučebňa bude pozostávať z piatich samostatných miestností vybavených požadovanou technikou a softvérom. Centrum kapacitne poslúži pre dve školské triedy, pričom sa na viacerých miestach budú môcť vzdelávať súčasne viaceré skupiny. "Návštevníci tu nájdu 4D panoramatické kino, veľkoplošnú video LED stenu či interaktívnu herňu. Celkovo by malo byť k dispozícii desať špecifických programov pre materské školy, prvý aj druhý stupeň základných škôl, pre stredoškolákov, poslucháčov vysokých škôl, ale aj širokú verejnosť, rodiny s deťmi, zástupcov verejnej správy, občianskych združení," spresnil Hudák s tým, že v KlimaParku získajú informácie o povodniach, suchu, topení ľadovcov a zmene klímy na Slovensku i vo svete.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku kraj každoročne prijíma desiatky opatrení v prospech životného prostredia. "V Kysaku teraz budujeme audiovizuálne envirocentrum, kde sa školáci zábavnou formou dozvedia viac o náročných témach, ako napríklad zníženie rizika povodní či negatívne dôsledky zmeny klímy. Verím, že zážitkové kurzy v KlimaParku Kysak budú skvelým spestrením pre organizátorov konferencií, denných táborov, školských výletov či seminárov," dodal.



KSK vypracoval projekt v spolupráci neziskovou organizáciou Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, ktorá sa dlhodobo aktívne podieľa na činnostiach v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.