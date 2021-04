V okolí Košíc pribudnú pri cestách stovky stromov

Košice 16. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začal v týchto dňoch s náhradnou výsadbou stromov popri krajských cestách, pilotne v okrese Košice-okolie. Celkovo tam na vybraných úsekoch pribudne 654 stromov. Najviac stromov pribudne na úseku cesty, ktorá spája Moldavu nad Bodvou s Nováčanmi a Rudníkom. Vysadia tam 178 kusov javora horského. Informoval o tom v piatok Úrad KSK.



Nové lipy spestria cestu medzi Moldavou nad Bodvou a Hatinami aj úsek vedúci do obce Jasov. Pri ceste medzi Moldavou nad Bodvou a Vyšným Medzevom vysadia hraby, javory pribudnú aj medzi Košickým Klečenovom a Chrastným.



Predseda KSK Rastislav Trnka skonštatoval, že v záujme bezpečnosti cestnej premávky, či už z dôvodu vysokej nehodovosti niektorých úsekov, alebo vysychania stromov, je výrub drevín popri cestách nevyhnutným krokom. V minulosti sa pritom často nemyslelo na náhradnú výsadbu. "Košický samosprávny kraj preto v minulom roku začal pripravovať projekt náhradnej výsadby cestnej zelene. Prvé stromčeky sme začali vysádzať v prvej polovici apríla. Dobrou správou je, že namiesto každého vyrúbaného stromu vysadíme 11 nových. Pracujeme na tom, aby sa z tohto projektu stala tradícia a aby postupne pribúdali nové stromy v každom regióne nášho kraja," uviedol Trnka.



Prioritou bude sadiť stromy v lokalitách, ktoré nebránia vo výhľade vodičom a nie sú nehodovými úsekmi. Vytypované boli preto rovné úseky a spojenia do obcí. Popri niektorých cestách vzniknú aj nové stromové aleje.



"Cieľom nášho ekologického projektu obnovy cestnej zelene je zveľaďovanie životného prostredia a návrat zelene do vybraných lokalít popri úsekoch ciest v správe Správy ciest KSK. Odštartovali sme tak projekt, ktorý považujeme za významný krok pre zmiernenie dosahov frekventovanej dopravy v kraji na životné prostredie oproti minulosti, keď sa náhradná výsadba vôbec nerealizovala," uviedla riaditeľka úseku podpory riadenia Správy ciest KSK Zuzana Slivenská.



Okrem vhodných lokalít na výsadbu cestári zohľadňovali aj výber vhodných druhov stromov, vyberané boli podľa odborného dendrologického posudku.