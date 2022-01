V košickej prímestskej doprave pandémia na tržbách škrtla 4,5 mil. eur

Košice 13. januára (TASR) - Prímestskou autobusovou dopravou Košického samosprávneho kraja (KSK) v minulom roku prepravili približne 12,5 milióna cestujúcich. Oproti obdobiu pred pandémiou ide o pokles o 39 percent. Strata v tržbách predstavuje viac ako 4,5 milióna eur, informoval vo štvrtok Úrad KSK.



Prepad v počte cestujúcich, ku ktorému došlo v roku 2020, sa ešte zvýšil v minulom roku. V roku 2019, teda v období pred pandémiou, previezli zmluvní autobusoví dopravcovia KSK 20.415.865 cestujúcich, o rok neskôr to bolo 12.871.094 a vlani už len 12.467.895 osôb.



Hlavným dôvodom poklesu cestujúcich a tržieb bolo podľa predsedu KSK Rastislava Trnku nariadené zníženie mobility obyvateľstva v dôsledku pandémie a obmedzenia prijímané s cieľom zníženia rizika nákazy. Obmedzenie mobility má negatívne dôsledky aj na tržby v prímestskej autobusovej doprave, ktorú samosprávny kraj financuje. "V roku 2020 presiahli výpadky tržieb štyri milióny eur, vlani bola strata ešte väčšia. V porovnaní so situáciou pred pandémiou poklesli tržby v roku 2021 o vyše štyri a pol milióna eur. Napriek tomu štát doposiaľ tieto výpadky v tržbách nekompenzoval, pokles v príjmoch riešia samosprávne kraje zo svojich rozpočtov," uviedol Trnka.



Prímestskú autobusovú dopravu zabezpečujú pre KSK spoločnosti Arriva Michalovce a eurobus. Obaja dopravcovia zaznamenali vlani z predaja cestovných lístkov o 34,6 percenta menej tržieb ako v roku 2019, spolu vykázali 8.575.611 eur. V roku 2020 predstavovali tržby len mierne vyššiu sumu, a to 8.969.411 eur. Pred vypuknutím pandémie v roku 2019 boli tržby výrazne vyššie, a to viac ako 13,1 milióna eur.



"Mimoriadny režim doplnený o školské spoje bol vlani zavedený od januára do polovice apríla. Po jarných prázdninách sa premávka vrátila k štandardnému cestovnému poriadku. Napriek stratám a ďalším opatreniam sme už v ďalších mesiacoch obsluhu neobmedzovali, keďže výučba na prvom stupni základných škôl nebola obmedzená," dodal Trnka.



Najväčší úbytok cestujúcich zaznamenal kraj v kategórii žiaci a študenti. V súvislosti s vládnymi opatreniami využívalo vlani prímestskú dopravu o vyše polovicu menej žiakov a študentov ako v roku 2019. Počet cestujúcich klesal aj s pribúdajúcim počtom novonakazených. Najnižší dopyt po verejnej doprave bol preto na začiatku a na konci roka 2021.



Najviac cestujúcich vlani prepravili na linke Košice - Valaliky - Čaňa - Gyňov/Skároš/Trstené pri Hornáde, celkovo ich bolo 503.804. Na tejto linke bolo v minulom roku aj najviac vykonaných spojov, a to 21.765. Spoj s najväčším počtom prepravených osôb bol o 10.00 h z Poráča do Spišskej Novej Vsi, celkovo išlo o 17.696 cestujúcich.