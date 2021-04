Stredné školy KSK s maďarským vyučovaním budú mať dosť miest

Košice 20. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vytvorí v budúcom školskom roku na stredných školách, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, dostatočný počet miest na prijatie žiakov maďarskej národnosti, ktorí chcú študovať vo svojom materinskom jazyku. Informoval o tom predseda KSK Rastislav Trnka na stretnutí so zástupcami maďarských strán na Slovensku.



Hoci sa podľa neho môže javiť, že záujemcov o štúdium v maďarskom jazyku je viac, konkrétne 301, a do prvého ročníka môžu stredné školy prijať 299 takýchto žiakov, zatiaľ nie je jasné, koľko žiakov si podalo viac prihlášok na tieto stredné školy, prípadne či si prihlášku podali aj na školu v Maďarsku, a koľko z nich reálne nastúpi na konkrétnu strednú školu. Trnka sa v pondelok (19. 4.) stretol s predsedom Maďarského fóra Zsoltom Simonom, podpredsedom strany Most-Híd Karolom Patakym, Györgyom Nagyom z predsedníctva strany Összefogás-Spolupatričnosť a Csabom Furikom zo Strany maďarskej komunity (SMK).



„Napriek tomu, že zástupcovia maďarských strán mali obavy, že záujemcov o štúdium na strednej škole s vyučovacím jazykom maďarským bude o približne 20 percent viac, než je stanovený najvyšší počet žiakov pre tieto študijné a učebné odbory, táto prvotná informácia sa nepotvrdila. Každému žiakovi maďarskej národnosti, ktorý chce študovať na strednej škole v maďarskom jazyku, to bude umožnené," uviedol Trnka.



Maďarské fórum nastolilo otázku vo väčšej miere zohľadňovať počty žiakov, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti, aj pri určovaní najvyššieho počtu žiakov do prvých ročníkov stredných škôl. Úrad KSK uvádza, že v aktuálnom školskom roku mohli stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským prijať 339 žiakov, pričom do prvého ročníka napokon nastúpilo 294 z nich. Vo vyučovacom jazyku maďarskom sa v súčasnosti vyučuje na desiatich krajských stredných školách.



„Pri určovaní počtu miest, ktoré otvoríme v prvých ročníkoch, vychádzame najmä zo záujmu žiakov o štúdium v maďarčine. V budúcnosti budeme vo väčšej miere prihliadať aj na percento populácie, ktorá sa hlási k maďarskej národnosti, tak aby nebola pochybnosť o stanovených limitoch v prípade škôl na národnostne zmiešanom území," dodal predseda KSK.



Jeho postoj privítal predseda Maďarského fóra. Simon pre TASR uviedol, že podiel maďarskej menšiny v KSK je 9,44 percenta a podiel pridelených miest pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským 5,2 percenta, čo sa podľa neho ukázalo ako nedostatočné. „Predseda KSK Trnka prisľúbil realizovať systémovú zmenu, a to zvýšením podielu pridelených miest pre národnostné vzdelávanie na stredných školách tak, aby sa situácia s nedostatkom miest už neopakovala. Maďarské fórum teší, že pri vyriešení aktuálneho problému sme sa vedeli dohodnúť aj na pozitívnej systémovej zmene," konštatoval Simon.