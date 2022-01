Košický kraj plánuje rekonštrukcie na každej tretej strednej škole

Košice 18. januára (TASR) - Rozpočet Košického samosprávneho kraja (KSK) na tento rok počíta s kapitálovými výdavkami do rekonštrukcie škôl a školských zariadení vo výške viac ako šesť miliónov eur. Stavebné práce budú prebiehať na každej tretej krajskej škole. Do obnovy a výstavby športovísk by malo putovať ďalších takmer 4,4 milióna eur, informoval v utorok Úrad KSK.



"V pláne máme práce rôzneho charakteru, od veľkých rekonštrukcií budov a fasád, cez opravy elektroinštalácií, rekonštrukcie špecializovaných učební, jedální, školských kuchýň až po rekonštrukcie internátov," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Najviac peňazí z plánovaných kapitálových výdavkov na školy, a to až 900.000 eur, by malo putovať do rozsiahlej rekonštrukcie Gymnázia Šrobárová v Košiciach. Kraj ju odštartoval ešte začiatkom minulého roka. Ide o viac ako 130-ročnú historickú budovu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. V tomto roku bude prebiehať sanácia základov budovy aj dokončenie rekonštrukcie fasády.



Na Obchodnej akadémii v Rožňave dôjde k rekonštrukcii bytových jadier v školskom internáte za 280.000 eur a kraj chystá aj novú školskú jedáleň, do ktorej chce tento rok investovať takmer 446.000 eur. Vynovenú školskú kuchyňu dostane aj Stredná športová škola v Košiciach, pre tento projekt je určených 320.000 eur. Okrem iného sú v pláne aj rekonštrukcie špecializovaných učební alebo projekty na zníženie energetickej náročnosti budov.



"Jedným z nežiaducich dôsledkov pandémie je nedostatok pohybu. Aj z tohto dôvodu som rád, že župa na tento rok našla vo svojej kase takmer 4,4 milióna eur, ktoré chceme použiť do rekonštrukcie alebo výstavby športovísk, najmä pri župných stredných školách. Prichádzame s projektami po celom kraji – v Košiciach, Kráľovskom Chlmci, Krompachoch, Gelnici aj Sobranciach," uviedol Trnka.



Tento rok napríklad odštartuje avizovaná výstavba atletického štadióna na Popradskej ulici v Košiciach, na ktorej KSK spolupracuje so Slovenským atletickým zväzom (SAZ). Kraj na ňu vyčlenil 800.000 eur. Na Strednej športovej škole v Košiciach dôjde k rekonštrukcii jednej z telocviční za 450.000 eur. Ďalších 820.000 eur z rozpočtu pôjde na výstavbu hokejovej haly, pri ktorej kraj spája sily so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH). Pri SOŠ informačných technológií v Košiciach by malo vzniknúť futbalové ihrisko s umelou trávou, ráta sa s investíciou viac ako 1,4 milióna eur. Ďalších 500.000 eur pôjde na výstavbu plavárne pri Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci. Plavárne by sa mali dočkať aj Rožňavčania, kraj sa tento rok chystá pripraviť projektovú dokumentáciu za 100.000 eur.