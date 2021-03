Veľkokapacitné centrum v Košickom kraji pokračuje v očkovaní

Košice 5. marca (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje od soboty do utorka (6. - 9. 3.) v očkovaní proti COVID-19 vo veľkokapacitnom očkovacom centre v priestoroch Strednej odbornej školy (SOŠ) informačných technológií na Ostrovského ulici v Košiciach. Záujemcom, ktorí sa zaregistrovali cez portál ministerstva zdravotníctva korona.gov.sk, bude k dispozícii opäť od 8.00 do 12.00 h a po prestávke od 13.00 do 17.00 h. Informoval o tom v piatok Úrad KSK.



"Po pilotných štyroch dňoch očkovania, ktoré sme rovnako od soboty do utorka uskutočnili minulý týždeň, zvyšujeme tempo vakcinácie. Získali sme opäť viac dávok, tentoraz až 5300, okrem toho využijeme aj dávky, ktoré sa nám zvýšili z minulotýždňového očkovania. Denne môžeme zaočkovať až 1625 obyvateľov," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Naďalej sa očkuje vakcínami AstraZeneca, ktoré už môžu byť podávané aj obyvateľom do 69 rokov. Na sobotňajšie a nedeľné termíny sa mohli hlásiť záujemcovia ešte podľa starých kritérií, teda prioritne zamestnanci v kritickej infraštruktúre vrátane rozšíreného zoznamu profesií ako nepedagogickí zamestnanci, taxikári či predavači. Ministerstvo zdravotníctva uvoľnilo aj termíny pre zamestnancov škôl nad 56 rokov. Od pondelka už bude režim podľa novej vakcinačnej stratégie, kde sa prioritou stáva vek. Očkovať sa budú môcť všetci obyvatelia nad 60 rokov.



"Počas nasledujúcich štyroch dní nás čaká očkovanie starších obyvateľov, preto sme posilnili tím zdravotníkov aj administratívnych pracovníkov. Vzhľadom na vek a mobilitu očkovaných chceme zabezpečiť plynulý chod centra. Denne bude k dispozícii sedem očkovacích kójí, 18 zdravotníkov a deväť administratívnych pracovníkov," doplnil Trnka.



Ide zatiaľ o jediné veľkokapacitné očkovacie centrum v Košickom kraji, ktoré funguje mimo nemocníc. Aby sa nevytvárali rady, krajská samospráva odporúča objednaným obyvateľom prísť na presne stanovený čas, nie vo výraznom predstihu. Potrebné je dodržiavanie dvojmetrových odstupov. Pri registrácii je potrebné predložiť občiansky preukaz, kartičku poistenca a preukázať sa COVID passom získaným po registrácii. Na očkovanie treba prísť najedený, s dostatočným množstvom tekutín.