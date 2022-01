Veľkokapacitné centrum v Košiciach bude očkovať každý deň

Košice 10. januára (TASR) - Krajské veľkokapacitné očkovacie centrum (VKOC) v Košiciach bude otvorené každý deň v týždni, v nedeľu (16. 1.) budú proti ochoreniu COVID-19 prvýkrát očkovať aj deti od päť do 11 rokov. Košický samosprávny kraj (KSK) o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že zároveň spúšťa nový krajský registračný systém.



Zdravotníci sú pripravení podať dospelým prvú, druhú aj tretiu dávku s registráciou vopred aj bez nej. Počas dvoch dní, pondelka a soboty (15. 1.) budú v prevádzke aj vakcinačné centrá v Michalovciach a Spišskej Novej Vsi. Okrem toho záujemcovia môžu navštíviť očkovacie kóje aj v štyroch košických obchodných centrách a v budove železničnej stanice, a to od 9.00 do 17.00 h, alebo očkovacie miesto v nákupnom centre Madaras v Spišskej Novej Vsi.



Očkovací autobus tento týždeň vyrazí do Kráľovského Chlmca, Sobraniec, Sečoviec, Krompách, Strážskeho i Gelnice. Zdravotníci podajú vakcínu aj imobilným obyvateľom, ako aj starším a chorým v zariadeniach sociálnych služieb. KSK pripomína, že treťou dávkou môžu byť v teréne aj vo VKOC zaočkované iba osoby staršie 18 rokov.



Záujemcom o vakcínu podľa KSK zjednoduší proces očkovania novospustený krajský registračný systém. Prostredníctvom registrácie vopred na webovej stránke www.ockovanieksk.sk si môžu obyvatelia zvoliť preferovaný čas a dátum očkovania.



Čo sa týka očkovania detí vo veku od päť do 11 rokov, KSK ich bude očkovať prvýkrát, vyhradený má na to termín v nedeľu ráno v Košiciach. Očkovanie budú realizovať pod dohľadom pediatra a v prítomnosti zákonného zástupcu. V prípade záujmu musia rodičia svoje deti na očkovanie prihlásiť prostredníctvom registrácie cez Národné centrum zdravotníckych informácií. „Župa pre nich objednala špeciálne takzvané pediatrické vakcíny od Pfizer/BioNTech. Okrem toho, že zdravotníci deťom podajú menšiu dávku vakcíny, sa očkovanie nijako nelíši od toho, ktoré realizujeme pre dospelých ľudí. V prípade záujmu je župa pripravená toto očkovanie zopakovať,“ spresnil predseda KSK Rastislav Trnka.



KSK doposiaľ podal takmer 357.960 vakcín proti ochoreniu COVID-19, z toho viac ako 81.870 v teréne.