Verejnosť môže hlasovať za projekty, ktoré podporí Košický kraj

Košice 6. decembra (TASR) – Verejnosť môže od pondelka prvýkrát hlasovať za projekty, na ktoré pôjdu financie v rámci tzv. participatívneho rozpočtu Košického samosprávneho kraja (KSK). Na výber je desať návrhov zameraných na rozvoj športovej infraštruktúry v kraji, ktoré predložili samosprávy alebo neziskové či občianske združenia.



Hlasovať je možné do 20. decembra na webstránke rozhybanykraj.hlasobcanov.sk. Sú na nej informácie o jednotlivých projektoch, ktoré posudzovala odborná komisia. Informoval o tom Úrad KSK.



"Jedným z cieľov participatívneho rozpočtu je spolupracovať s obyvateľmi nášho kraja, počúvať ich a zrealizovať také aktivity, ktoré chcú mať vo svojej obci či meste. Preto sme sa rozhodli, že suma 100.000 eur z krajskej kasy poputuje na projekty, ktoré si vyberú samotní obyvatelia. V rámci participatívneho rozpočtu podporíme projekty športovej infraštruktúry," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Nové možnosti na šport tak podľa neho pribudnú aj v miestach, kde doteraz chýbali alebo sa im nevenovala dostatočná pozornosť. "Nehovoriac o tom, že zapojenie verejnosti do rozhodovania o použití verejných peňazí prispieva k zvýšeniu transparentnosti," konštatoval.



Zadať hlas je potrebné trom projektom podľa vlastných preferencií. Hlasujúci, ktorý má viac ako 15 rokov, sa na webstránke verifikuje kódom, ktorý mu príde v SMS správe na číslo, ktoré zadá do formulára. Zapojiť sa je možné z akéhokoľvek slovenského telefónneho čísla, a to len raz. Po ukončení hlasovania budú projekty zverejnené. Podporené budú tie s najvyšším počtom hlasov v závislosti od vyčerpania stanoveného rozpočtu 100.000 eur. To, koľko projektov bude vo finále podporených, bude závisieť od ich plánovanej hodnoty. Realizácia úspešných návrhov by mala prebiehať v budúcom roku.



Zavedenie participatívneho rozpočtu odporúčal aj protikorupčný audit, ktorý na Úrade KSK v roku 2019 realizovala mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS).



Medzi ponúkanými projektmi sú napríklad workoutové ihrisko v obci Sokoľ, modernizácia posilňovne pre džudistov v Michalovciach, rekonštrukcia športového areálu kúpaliska a dopravného ihriska v Rožňave, trávnaté tréningové plochy Futbalového klubu Spišská Nová Ves či vybudovanie vzduchotechniky v šatniach zimného štadióna v Košiciach.