Košický kraj rozdelí na projekty, ktoré vyberie verejnosť, 100.000 eur

Košice 21. júla (TASR) – Verejnosť môže od štvrtka do 22. augusta hlasovať za projekty, ktoré získajú financie na realizáciu z participatívneho rozpočtu Košického samosprávneho kraja (KSK). Prerozdelených bude 100.000 eur. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.



Participatívny rozpočet je nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov. Cieľom projektu je podľa KSK zlepšiť kvalitu života ľudí v kraji. Kým vlani bola výzva v rámci participatívneho rozpočtu orientovaná na šport, tento rok mohli žiadateľa predkladať svoje inovatívne nápady z oblasti regionálneho rozvoja, kultúry, školstva, ľudských práv, zdravotníctva, životného prostredia či sociálnej oblasti.



Obyvatelia KSK si môžu vybrať zo 16 projektov samospráv a organizácií, podporiť môžu tri z nich. "Hlasujúci vo veku nad 15 rokov sa na webovej stránke rozhybanykraj.hlasobcanov.sk verifikuje kódom, ktorý mu príde v bezplatnej SMS správe na číslo zadané do formulára. Zapojiť sa je možné z akéhokoľvek slovenského telefónneho čísla, a to len raz," uvádza KSK.



Minimálna výška pomoci, ktorú môžu projekty získať, je 25.000 eur, maximálna 100.000 eur. Dotáciou kraj prispeje do výšky 90 percent celkových oprávnených výdavkov projektu. Získať ju možno len na projekty realizované na území Košického kraja.



Nápady, ktoré získajú od obyvateľov najviac hlasov, by mali byť zrealizované do konca októbra.