Návštevnosť kultúrnych zariadení v Košickom kraji stúpla o 40 percent

Košice 29. januára (TASR) – O 40 percent stúpla vlani návštevnosť kultúrnych organizácií Košického samosprávneho kraja (KSK) oproti roku 2020. Aktivity kultúrnych organizácií pritiahli v minulom roku 250.000 návštevníkov. Ako TASR informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková, je to len štvrtina z celkového počtu návštevníkov z obdobia pred pandémiou.



Napriek tomu, že 20 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bolo pre verejnosť zatvorených takmer štyri mesiace, v roku 2021 ich navštívilo o 72.000 ľudí viac ako rok predtým.



Krajské organizácie počas minulého roka zorganizovali viac ako 2100 podujatí a aktivít naživo aj online. „Okrem vernisáží a slávnostných odovzdávaní zrealizovaných projektov sa obľube tešili aj virtuálne divadelné predstavenia či letné detské tábory. Konkrétne divadlá uviedli 13 premiér a odohrali 203 divadelných repríz. Múzeá zase pripravili 61 nových výstav,“ spresnila Terezková s tým, že v dvoch galériách kraja pripravili 29 nových výstav. Zvyky a tradície si obyvatelia mohli pripomenúť na 12 festivaloch, na ktoré prišlo 8655 ľudí.



Podľa vedúcej odboru kultúry Jany Knežovej museli pre pandemické opatrenia odložiť viacero väčších podujatí. „Na tento rok je pripravená bohatá ponuka rôznorodých podujatí s nádejou, že sa nebudú so svojim publikom stretávať len v online priestore,“ povedala Knežová.



Múzeá a galérie zaevidovali v minulom roku spolu 866 nových zbierkových a 2835 knižničných predmetov. Do knižníc v kraji pribudlo 22.115 nových knižných titulov, svoje služby rozšírili aj o nové biblioboxy.



Ako KSK uviedol, kultúrnym zariadeniam sa počas minulého roka podarilo z grantových schém získať finančné zdroje vo výške takmer 750.000 eur.