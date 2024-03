Vybudujú dočasné premostenie potoka za Mokrancami v smere na Buzicu

Mokrance 20. marca (TASR) - Prejazd cez potok Čečanka na ceste medzi Mokrancami a Buzicou v okrese Košice-okolie umožní mostné provizórium. Výstavba dočasného premostenia bude dokončená v apríli a provizórium sa bude môcť využívať po nadobudnutí právoplatnosti jeho kolaudácie. Informoval o tom v stredu Košický samosprávny kraj (KSK).



Most cez potok za Mokrancami je aktuálne zbúraný a úsek uzavretý. Súčasne prebieha verejné obstarávanie na hlavného zhotoviteľa stavby, ktorý vybuduje nový plnohodnotný mostný objekt. Predpokladaná hodnota zákazky je 725.000 eur a bude financovaná z krajského rozpočtu.



V utorok (19. 3.) začali pracovníci na mieste s prípravnými prácami a skladaním mostného provizória. "Následne, po jeho osadení, bude slúžiť obyvateľom okolia Košíc na komfortný prejazd až do ukončenia rekonštrukcie mosta M3219. Vypočuli sme tak naliehavé žiadosti východniarov, ktorí už koncom apríla nebudú musieť používať obchádzku," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Krajská samospráva informovala, že skladanie mostného provizória začalo na základe vydaného povolenia od dopravného oddelenia Okresného úradu Košice-okolie. Cieľom je v čo najkratšom čase vybudovať a uviesť do prevádzky provizórny mostný objekt, ktorý bude slúžiť pre potreby motoristov.



Ide o prvý podobný projekt, kedy sa Správa ciest KSK vlastnými silami a technikou pustila do výstavby premostenia. Bude dlhé 19 metrov a široké 3,5 metra. Motoristi ho budú môcť využívať až do ukončenia výstavby nového mosta. Po jej skončení dočasné premostenie odstránia a dotknuté územie upravia do pôvodného stavu.