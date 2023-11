Košický kraj vyhlásil výberové konanie na šéfa Správy ciest

Košice 28. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlásil výberové konanie na generálneho riaditeľa Správy ciest (SC) KSK. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 8. januára budúceho roka. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Katarína Strojná.



"Výberové konanie bude pozostávať z písomnej a ústnej časti. Písomný test prostredníctvom 30 otázok overí odborné znalosti uchádzača zo zákonov a vyhlášok, ktorých vedomosť je pre výkon funkcie nevyhnutná," spresnila s tým, že predpokladom pre postup uchádzača k ústnej skúške je dosiahnutie minimálne 70-percentnej úspešnosti odpovedí z písomnej časti.



Ústna časť pozostáva z prezentácie vypracovaného projektu a odpovedí na otázky členov výberovej komisie zloženej z piatich členov. Aj v tejto časti potrebuje uchádzač dosiahnuť minimálne 70 percent z celkového počtu bodov. "Z ústnej časti bude vyhotovovaný zvukovo-obrazový záznam a verejnosť bude môcť sledovať aj on-line prenos," dodala Strojná.



Bližšie informácie o výberovom konaní sú zverejnené na webovej stránke KSK.



Políciou obvinený generálny riaditeľ SC KSK Anton T. sa vzdal funkcie 23. novembra, tesne pred mimoriadnym zasadnutím krajského zastupiteľstva zvolaným s cieľom odvolať ho. Polícia Antona T. obvinila z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní. Národná kriminálna agentúra ho zadržala 9. novembra, Špecializovaný trestný súd ho 12. novembra vzal do väzby. Najvyšší súd SR ho 22. novembra prepustil z väzby s tým, že nezistil dôvody väzby.



Od 13. novembra je dočasným riadením SC KSK poverený doterajší riaditeľ prevádzkového úseku Peter Vaľko. Túto funkciu bude vykonávať do odvolania, respektíve úspešného ukončenia výberového konania na pozíciu.