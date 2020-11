Košický kraj využije podporu EÚ pre menej rozvinuté regióny

Košice 11. novembra (TASR) – Košický samosprávny kraj sa stal súčasťou iniciatívy Catching-up regions, ktorou Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou pomáha menej rozvinutým regiónom.



Iniciatíva pomôže kraju zlepšiť kvalitu stredného školstva, podporiť inovačné prostredie, zrýchliť investície či systémovo riešiť problémy marginalizovaných rómskych komunít. S realizáciou konkrétnych krokov by sa malo začať v januári budúceho roka, informoval o tom v stredu Úrad KSK.



Členstvo v iniciatíve je termínovo určené na jeden rok a je možné ho obnoviť, ak bude program ďalej pokračovať. V prípade, ak by iniciatíva nepokračovala, KSK bude môcť využívať výstupy od Svetovej banky pre svoje investičné zámery.



„V polovici októbra sa konalo prvé rokovanie so zástupcami Svetovej banky a Európskej komisie, kde sme diskutovali o investičných oblastiach, ktoré by sme v rámci iniciatívy chceli realizovať. Aktuálne sa uskutočňuje diskusia ku kompletizácii akčného plánu na podporu hospodárskeho rastu v KSK, ktorý by mal byť sfinalizovaný do konca novembra. Nasledovať bude jeho schválenie a podpis zmluvy s Európskou komisiou a Svetovou bankou. Ak práce pôjdu bez väčších zdržaní, s realizáciou konkrétnych opatrení začneme v januári budúceho roka," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Vďaka iniciatíve pre tzv. dobiehajúce regióny má kraj možnosť zlepšiť aj integráciu skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. V Košickom kraji je v rámci Slovenska najvyššie percento zastúpenia rómskych komunít v obciach. Zo 461 obcí žije rómska menšina až v 221 obciach.



„Vstúpiť do iniciatívy Catching-up regions sme sa pokúšali od roku 2018, no tento vstup blokovala vtedajšia vláda. Aj keď sme ukrátení o tento čas, najbližšie obdobie sa budeme snažiť využiť na maximum tak, aby sme zrealizovali kroky smerujúce k zlepšeniu kvality života v našom kraji. V Košickom kraji je až šesť najmenej rozvinutých okresov. Možností, kde môžeme investovať milióny eur z Bruselu, je preto viac než dosť. Našou prioritou bude, okrem iného, podpora vzdelávania na stredných školách, inovácií, ale aj zlepšenie podmienok marginalizovaných rómskych komunít," konštatoval Trnka.